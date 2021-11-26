Зеленський звинуватив журналіста Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar

"На вашій совісті - гибелі людей. Після цього скільки було на нас атак і бомб скинуто!"

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції звинуватив журналіста Юрія Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar.

"Пане Бутусов, ви кажете про відповідальність за життя людей, за смерті людей. За останній тиждень щоденно дві-три міжнародні розмови, включаючи керівництво ЄС, США, Великобританії, Франції, Німеччини я проводжу через вас. Розказати чому? Ви перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрону по незаконним формуванням на тимчасово окупованому Донбасі. Ви викладаєте таку інформацію так само, як зливали інформацію щодо пана Бурби", - заявив Зеленський після критичного запитання Бутусова про Руслана Демченка.

"На вашій совісті - гибелі людей. Після цього скільки було на нас атак і бомб скинуто дронами!" - додав президент.

Він припустив, що дії Бутусова та його погане ставлення до влади пов'язане з образою за те, що йому не дали посади, та атакою РНБО на одного зі спонсорів його видання.

Журналіст у відповідь звинуватив Зеленського в брехні.

Фото: president.gov.ua

"Все, що ви тут розповіли, - це брехня. І ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка. Ваша тактика така: оббрехати людей, які щось пишуть, видумати купу балачок. Ваша брехня всім дуже добре видна", - заявив він.

Нагадаємо, що у кінці жовтня стало відомо, що Збройні сили України вперше застосували ударний дрон Bayraktar на Донбасі. Безпілотник використали для знищення артилерії, яка обстрілювала село Гранітне.

Bayraktar – це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту.

Представник Донеччини в ТКГ Сергій Гармаш заявляв, що Україна не порушила мінські домовленості, коли використала Bayraktar.