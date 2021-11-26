Бурба пропонував вкрасти формулу вакцини від ковіду і сам злив у ЗМІ дані про операцію "вагнерівців", – Зеленський

Президент каже, що Бурба не вважав за потрібне повідомляти Ердогана про плани примусово посадити в Україні літак "Турецьких авіаліній" з найманцями на борту.

Президент Володимир Зеленський вважає, що колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба втягував Україну в скандал із Туреччиною, коли пропонував посадити літак Turkish Airlines із найманцями "вагнера" в Україні і не попередити про це Реджепа Ердогана.

Про це він розповів на пресконференції. Президент також розповів про перебіг його спілкування з Бурбою перед операцією із російськими найманцями.

"Пан Бурба інформований... він вирішив зберегти своє місце. Він знав, що я хочу, щоб його було звільнено. Тоді пан Бурба перший крок зробив – він приніс якус інформацію, що ми отримали оперативну інформацію щодо ковіду, хто придумав формулу ковіду і формулу вакцини. Він назвав мені цю країну. Запропонував мені передати цю інформацію Росії або китайським колегам. Це була операція під назвою Бурба, впевнений, що від товариша Петі. Чому? Тому що у нас тільки тоді почались відносини з США, потужний зʼявився партнер – Туреччина", – заявив Зеленський.

Він сказав, що запитав у Бурби: "Ви вважаєте, що я можу дати інформацію?".

Фото: president.gov.ua

"Він звинуватив в тому, що хтось розповсюджує ковід. Ну ви розумієте, ми ж не ідіоти. Він мені запропонував це передати і публічно про це сказати. Я не знаю, за кого він нас приймав, але в цей момент стало остаточно зрозуміло, що товариш просто хоче якусь торпеду пустити, як кажуть розвідники. Це просто авантюрист і аферист", – додав президент.

Зеленський зазначив, що цій інформації вже півтора роки і він до останнього не хотів так говорити про Бурбу.

"Але коли він звільнений...Він мілка людина, яка робить ремонт за 11 млн, СБУшник, який блокував це все (транспорт на Майдані, – Ред.), пропонує мені ковід...Я зробив висновки і хотів людину звільнити. Після цього зʼявляється, і це природньо, Петро Олексійович хотів розколу наших відносин зі США, звичайно передав я медикам всі ці формули, вони сказали, що це нуль", – заявив він.

Зеленський додав, що після цього Бурба прийшов до нього щодо спецоперації по "вагнерівцям".

"І розповідає, що він пропонує. У мене було одне питання, я задав його: "Турецькі авіалінії – Ердоган має знати?" Ні. Я не хочу вдаватися в деталі, що я не вірю, що це наша операція. У мене відчуття, що нас втягують, я кажу: "От літак, який вилітає з Мінська Турецькими авіалініями, там будуть звичайні люди, більше 100 людей. А ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні. А якщо бойовики захватять літак – може бути?". Він відповідає – може. А я кажу: "А може бути, що вони заберуть цей літак і всі загинуть?". А він: "Даже краще. Ми звинуватимо в цьому інших", – заявив Зеленський.

Він додав, що сказав тоді, що це не українська операція, вона не буде продовжена, але він як президент готовий акцептувати всі операції, і цю, якщо все буде детально прораховано і люди не постраждають. Зеленський вважає, що в Бурби була мета втягнути його в величезний скандал із Ердоганом і президент Туреччини нам би цього ніколи не пробачив.

"Я би ніколи не вʼїхав у цю стіну. Тому я говорив – ми не проводили цю операцію, нас втягнули. Тому що автобусом вони заїхали в Мінськ, їх поселили в резиденцію чи санаторій біля Лукашенка. І коли він зрозумів, що його ідеї були хлопнуті Росією, він вирішив злити цю інформацію в ЗМІ", – заявив президент.

Фото: president.gov.ua

Щодо того, шо це голова Офісу президента Андрій Єрмак дав "відмашку" перенести спецоперацію, Зеленський сказав, що в нього нема таких повноважень.

Нагадаємо, 17 листопада було оприлюднено розслідування Bellingcat щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали проти України. В першій частині матеріалу йдеться про підготовку операції, у другій – про початок її проведення та невдале закінчення включно з видачею найманців Росії.

Найманці приїхали з РФ до Білорусі на автобусі, там їх поселили в санаторій на час очікування рейсу "Турецькими авіалініями". Літак проходив би повітряний простір України, і тут його мали би примусово приземлити і затримати бойовиків.

Розслідувачі поговорили з ексрозвідниками, керівниками спецоперації та навіть самими найманцями, але дізнатися позицію Офісу президента, після візиту до якого операцію було вирішено перенести, не вдалося.

За даними журналістів, за день до запланованого виїзду бойовиків із Москви до Мінська, два керівники українських спецслужб, що відповідали за проєкт – начальник ГУР Міноборони Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький – приїхали в Офіс президента для фінальної доповіді щодо операції.

Президент Володимир Зеленський тоді був зайнятий, тож зустрічався з Бурбою та Баранецьким голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами опитаних джерел журналістів, Бурба зразу після зустрічі подзвонив керівникам проєкту з ГУР і сказав, що Офіс президента просить відкласти операцію на тиждень.

Формальною причиною перенесення спецоперації нібито було побоювання, що в разі її проведення 25 липня може зірватися перемирʼя на Сході України. Операцію перенесли на 30 липня, потім бойовиків затримали білоруські КДБівці, переконані, що найманців відправили для повалення влади Олександра Лукашенка.

Яким чином білоруські спецслужби дізналися про те, що до них заїхали "вагнерівці", встановити росзлідувачам точно не вдалося.

Розслідування також підтвердило, що і Володимир Зеленський, і Андрій Єрмак були в курсі планів українських спецслужб виманити найманців і затримати їх.

У відповідь на вже оприлюднене розслідування в Офісі президента повідомили, що Єрмак не міг зірвати спецоперацію щодо "вагнерівців", бо не має контролю над розвідкою.

Ексначальник ГУР Міноборони Василь Бурба в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", присвяченому розслідуванню, заявив, що вказівку про перенесення фінального етапу операції щодо затримання "вагнерівців" він отримав від голови Офісу президента Андрія Єрмака, але це нібито вказівка самого президента.