Зеленський не вирішив, чи балотуватися на другий термін

"Я не прийняв це рішення - вирішувати буде суспільство".

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про те, чи балотуватися на другий термін, він ще не прийняв.

Про це він сказав на пресконференції в п'ятницю у відповіді на запитання шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної.

"Я не прийняв це рішення - вирішувати буде суспільство. Це рішення не буде пов'язане з форматом майбутньої коаліції, я не планую собі в голові таку складну стратегію. Це пов'язане буде з підтримкою моєї особистості народом України. Не маніпулятивними рейтингами, бо вони є різні", - сказав Зеленський.

Індикатором цієї підтримки, за словами президента, буде реакція на нього людей на вулиці.

Фото: president.gov.ua

Крім того, він додав, що рішення про другий термін буде ухвалюватися з врахуванням думки його родини. "Приймати це рішення точно буду з сім'єю - у мене дорослі діти, тому що вони всі страждають через мою професію", - сказав він.

"По-друге, є багато викликів, про які я сказав, що хочу закінчити і зробити. Зможу зробити - молодець, подумаю. Не зможу - тоді навряд чи", - сказав він.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, кілька тижнів тому Зеленський розказав, що донька вмовляє його не йти на другий термін.

Під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін, за який змінить країну і передасть її новому президенту.

Проте вже у 2020 році Зеленський заявив, що подумає про другий термін, бо однієї каденції йому не вистачить для реалізації задуманого.

У березні 2021 року лідери "Слуги народу" Олександр Корнієнко та Давид Арахамія повідомили, що партія проситиме Зеленського балотуватися на другий термін.