Зеленський призначив суддів Конституційного Суду за своєю квотою

Президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду Олександра Петришина і Оксану Грищук. Відповідні укази президента підписані 26 листопада 2021 року.

Як повідомляє пресслужба голови держави, суддів призначено на місця, які залишалися вакантними з березня цього року.

В ОП інформують, що участь у конкурсі на посади виявили бажання взяти 22 вітчизняних правники, зокрема експерти ОБСЄ, судді, члени ЦВК, науковці, адвокати тощо. Конкурсна комісія, до складу якої входили зокрема троє представників міжнародних інституцій: Мірослав Вижиковський, Спиридон Флогаітіс, Богдан Футей, - обрала сімох найдостойніших.

"За результатами проведених з цими кандидатами співбесід Володимир Зеленський визначив серед них двох найбільш професійних:

Петришина Олександра Віталійовича, президента Національної академії правових наук України.

Грищук Оксану Вікторівну, професора Львівського національного університету ім. Івана Франка", - повідомляють в Офісі президента.

Нагадаємо, 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. Але Верховний Суд визнав це рішення президента протиправним.

У серпні 2021 року низка громадських організацій закликала Володимира Зеленського не проводити конкурс на суддів Конституційного суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на вакансії, "які юридично відсутні", щоб не поглиблювати таким чином конституційну кризу.