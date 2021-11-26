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Кличко закликав українців не слухати пропаганду і вакцинуватись

Щепитися у столиці сьогодні можна чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer і Moderna

Кличко закликав українців не слухати пропаганду і вакцинуватись
Фото: Макс Требухов

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян та всіх українців вакцинуватися від коронавірусу та показав, як щеплюють мешканців столиці. Відео з одного з центрів вакцинації, що працює на базі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району, мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Віталій Кличко підкреслив, що ситуацію із розповсюдженням коронавірусу в столиці вдалося дещо стабілізувати. І на це, як зазначають медики, вплинули запроваджені обмеження. Та, зокрема, те, що кияни почали масово вакцинуватися.

«Київ залишається лідером за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку кампанії в столиці зробили майже 3 мільйона щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали більш як півтора мільйона людей. Повністю імунізовані (двома дозами) – понад 1 мільйон 400 тисяч мешканців міста. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 32 тисячі щеплень», – повідомив Кличко.

Він нагадав, що 98% госпіталізованих – не щеплені і закликав українців вакцинуватися.

«Я закликаю киян і всіх українців іти й щеплюватися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів. Бо, за словами фахівців, медиків, 98 відсотків госпіталізованих хворих на коронавірус – не щеплені. І помирають, в абсолютній переважності, невакциновані пацієнти. Давайте свідомо і відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч» – закликав Віталій Кличко.

Він нагадав, що у столиці працюють 157 пунктів вакцинації. А також 21 міні‑вакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги та 63 мобільні бригади. Також від початку вакцинальної кампанії був відкритий центр щеплень на території Міжнародного виставкового центру. А з осені почали працювати тимчасові вакцинальні центри і в ТРЦ. Сьогодні їх 45.

Щепитися ж у столиці сьогодні можна чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer і Moderna, які місто отримало від Міністерства охорони здоров’я.

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