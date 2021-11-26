У МОЗ формують групу для розслідувань смертей від ковіду в щеплених пацієнтів

Відомі випадки, коли люди за хабар домовлялися у пунктах щеплень про відмітку про вакцинацію без її проведення.

Міністерство охорони здоровʼя формує окрему робочу групу для розслідування смертельних випадків, до яких призвів коронавірус у повністю вакцинованих людей. Про це в інтервʼю "Інтерфакс-Україна" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він розповів, що відомо про випадки, коли люди дають хабарі в пунктах вакцинації за внесення фейкового запису в систему e-health без щеплення.

"Такі випадки є, і з цим доволі важко працювати, тому що доводиться мати справу з неетичною поведінкою. Але такі випадки все одно з часом набувають розголосу. Наприклад, людина з такою фейковою вакциною потрапляє до лікарні, де й з’ясовується, чи вона вакцинована, чи ні. Зараз на рівні МОЗу формується окрема робоча група, яка буде розслідувати смертельні випадки від COVID-19 серед пацієнтів, у яких є повний курс вакцинації. Зазвичай людина, яка потрапляє до лікарні, рано чи пізно зізнається, чи справжня у неї була вакцинація", – зазначив він.

Кузін додав, що інколи люди з підробними записами про щеплення звертаються із проханням вакцинувати їх по-справжньому. У цьому випадку вони можуть отримати вакцину лише тоді, коли дадуть свідчення Нацполіції.

Нагадаємо, згідно зі статистикою МОЗ, близько 90% госпіталізованих із ковідом в Україні не були повністю вакцинованими.Лікарі закликають щепитися всіх, зокрема й людей, які підробили дані про вакцинацію. У МВС розповіли, що українці, які замовили підробний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, але не використовували його, не нестимуть відповідальності.

Поки за підробку ковід-сертифікатів передбачена адміністративна відповідальність, але Рада вже ухвалила законопроєкт про криміналізацію в першому читанні. Після підтримки документу в цілому і підписання президентом за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, буде відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.