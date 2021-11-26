МОЗ прогнозує, що до Нового року хвиля COVID-19 піде з України

Кінець грудня буде більш спокійним, ніж початок листопада.

Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що до Нового року осіння хвиля COVID-19 піде з України.

Про це сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Судячи з тенденцій та прогнозів, кінець грудня буде насправді епідемічно більш спокійним, ніж початок листопада. Ми бачимо, що області, які знаходяться в "червоній" зоні, будуть з неї виходити. Певні "червоні" зони залишаться, але це точно не буде погіршення епідситауції. До Нового року хвиля вже має вийти за територію України", - заявив він.

МОЗ вважає, що Україна пройшла пік осінньої хвилі COVID-19 в середині листопада.

"Навіть додавання кількох областей до "червого" рівня не буде впливати на загальноукраїнську статистику, зважаючи, що великі регіони повертатимуться в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону", - сказав Кузін.

Нагадаємо, робоча групи НАН, яка вивчає розвиток епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, прогнозує поступове згасання захворюваності. Водночас Київська школа економіки попередила про загрозу наступного спалаху COVID-19 вже в січні.

В кінці листопада на півдні Африки виявили новий сильно мутований варіант коронавірусу B.1.1529, який потенційно є ще заразнішим, ніж домінуючий зараз дельта-штам.