ВООЗ присвоїла назву новому мутованому штаму коронавірусу

ця версія коронавірусу відрізняється незвично високою кількістю мутацій, деякі з них викликають занепокоєння.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий сильно мутований варіант коронавірусу SARS-CoV-2, що походить з Африки, грецькою літерою "Омікрон".

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

ВООЗ кваліфікувала новий штам хвороби COVID-19 як такий, що викликає занепокоєння. В організації підкреслили, що ця версія коронавірусу відрізняється незвично високою кількістю мутацій.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим штамом порівняно з іншими, що викликають занепокоєння. Число випадків цього штаму, певно, збільшується майже в усіх провінціях ПАР", - йдеться у повідомленні.

В організації додали, що ПЛР-тести не виявляють один з генів нового штаму.

Зараз проводиться низка досліджень, які мають дати можливість оцінити цей новий штам вірусу, зазначають у ВООЗ.

Нагадаємо, новий мутований варіант ковіду викликає дуже серйозну занепокоєність серед спеціалістів. Офіційні особи Всесвітньої організації здоров'я зібралися у четвер, щоб обговорити цей вірус.

Вірусологи виявили уже більше ста випадків інфікуванням цим варіантом в ПАР, Ботсвані та Гонконгу (у південноафриканського туриста).

Ймовірно, новий варіант коронавірусу розвинувся у людини з ослабленим імунітетом, можливо, хворої на ВІЛ/СНІД.

Нагадаємо, наразі у світі та Україні зокрема домінує варіант дельта, який вперше виявили у Індії в жовтні 2020 року.

Весняну хвилю COVID-19 в Україні викликав варіант альфа, або "британський".