Мови про розміщення в Україні канадських винищувачів поки нема, – Зеленський

Україна отримала сигнали підтримки від США, Британії, Туреччини, ЄС і Канади. Водночас мови про розміщення канадських винищувачів в України поки нема.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції.

"Щодо винищувачів, які можуть бути на нашій території – про це на сьогодні мови немає. Про багато речей є, про підтримку, техніку, і це не на випадок ескалації. В принципі зараз ми постійно закуповуємо техніку чи отримуємо, ще два Island (американські патрульні катери. – Ред.) приходять зі Сполучених Штатів", – зазначив він.

Глава держави додав, що Україна постійно комінкує з партнерами щодо питань озброєння і безпекової ситуації. Планується, що голова Офісу президента Андрій Єрмак проведе розмову з радником президента США з питань безпеки Джейком Салліваном.

Також президент Європарламенту Шарль Мішель, з яким Зеленський говорив учора, виступає за проведення відкритого діалогу України з Росією.

"Шарль Мішель мені каже відкрито: "Ми за те, щоби ви виходили на спілкування з Росією, виходили на діалог, і кажіть, будь ласка, відверто". Я і кажу – ми готові", – зазначив президент.

Зеленський вважає, що президент РФ, якщо він не планує ескалації, має публічно сказати, що Росія не готує повномасштабне вторгнення в Україну.

"Тому Шарль Мішель мені сказав, що нам потрібно формувати якийсь кейс, як розмовляти далі. Я розраховую на декілька форматів. Є "нормандський формат", про це говорить французька сторона, вона хоче далі тиснути на Росію, щоб у нас відбулось засідання "четвірки" з новим канцлером. І паралельно ми очікуємо від переговорів США і Росії. І окремо – що сказав Шарль Мішель, що треба терміново розмовляти між головами адміністрацій, між Козаком і Єрмаком, або в будь-якому іншому форматі", – зазначив президент.

Нагадаємо днями видання Globe and Mail повідомило, що Канада розглядає можливість посилити свою військову місію в Україні на тлі нарощування сил Росією біля кордонів. За даними ЗМІ, розглядалися два варіанти. Перший – відправлення кількох сотень військових надодачу до тих солдат, які вже перебувають в Україні з навчальною місією.

Другий – перемістити військовий корабель в Чорне море або передислокувати винищувачі CF-18 із Румунії.