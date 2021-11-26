Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"
Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Ахметов спростував заяву Зеленського про втягування у держпереворот
Ахметов спростував заяву Зеленського про втягування у держпереворот
У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
ГоловнаПолітика

Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп

Президент звинуватив журналіста у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar.

Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп
Фото: president.gov.ua

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського через висловлювання, які вважає неправдивими щодо себе.

Про це головний редактор видання "Цензор.НЕТ" сказав в ефірі Радіо Свобода.

"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові якісь речі. Тобто року брехні йому мало, він хоче ще", – сказав Бутусов.

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: "Я вам скажу - на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами".

Також Зеленський заявив, що РНБО запровадила санкції проти контрабандистів, серед яких є спонсор Бутусова.

Журналіст, який був серед акредитованих на заході, у відповідь звинуватив Зеленського в брехні. За словами Бутусова, Зеленський сказав усе це, "щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка".

"Ваша тактика така: оббрехати людей, які щось пишуть, видумати купу балачок. Ваша брехня всім дуже добре видна", - заявив Юрій Бутусов.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також