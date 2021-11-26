Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному водію Infiniti призначили психіатричну експертизу

16-річному підозрюваному у смертельній ДТП у Харкові Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу.

Про це у Facebook повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сторони потерпілих у цій справі.

"Важлива обставина для підтвердження факту осудності особи. Дана експертиза призначається для визначення того чи могла особа у момент вчинення кримінального правопорушення усвідомлювати свої дії та керувати ними. Експертиза встановлює чи страждає особа на захворювання психіки та чи міг хворобливий стан вплинути на її поведінку у момент вчинення правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові 16-річний водій Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Проти нього відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). За клопотанням прокуратури було відкрито ще одну справу - за ст.287 (порушення експлуатації транспортних засобів) для з’ясування обставин потрапляння неповнолітнього за кермо автомобіля.

Влітку 2021 року затриманий водій притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд призначив йому вирок у вигляді двох років позбавлення волі з умовним відбуттям покарання на один рік.

28 жовтня 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові арештували на два місяці.

19 листопада стало відомо, що під час допиту у слідчого хлопець визнав свою вину у вчиненні злочину.