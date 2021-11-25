В авто, на яке впала вантажівка, перебували водій та два пасажири.

На в’їзді до Харкова сталася масштабної ДТП за участі п’яти авто. Одна з вантажівок перекинулася на таксі, у якому за попередніми даними перебувало троє людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"Попередньо встановлено, що зіштовхнулися три легковика та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі. Є загиблі. Їх кількість встановлюється", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні о 18:25. На місці події наразі працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники.

Як повідомив Суспільному речник обласного управління рятувальників Євген Василенко, в авто, на яке впала вантажівка, перебували водій та два пасажири. За його словами, вантажівку будуть підіймати після проведення слідчих дій.

Нагадаємо, щонайменше 46 людей, зокрема 12 дітей, загинули внаслідок аварії пасажирського автобуса, що сталася в ніч проти 23 листопада на автотрасі Струма на заході Болгарії.