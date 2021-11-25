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Правозахисники проведуть круглий стіл щодо сприяння ОБСЄ у звільненні незаконно утримуваних осіб

Обміну "полоненими" не було з 2019 року.

Правозахисники проведуть круглий стіл щодо сприяння ОБСЄ у звільненні незаконно утримуваних осіб

Завтра 26 листопада в рамках Третього міжнародного форуму щодо Східної України відбудеться обговорення участі ОБСЄ у звільнення незаконно утримуваних осіб на Донбасі. Зокрема, Наталії Стаценко, лікарки з Донецька, яку арештували у липні 2019 року за переписку із журналістом Станіславом Асєєвим. Про це повідомила координаторка "Центру громадських свобод" Олександра Матвійчук.

Вона заначила, що сьогодні адвокати повідомили батькові Наталі, що під час чергового "судового засідання" у справі про шпигунство "Суд" відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу та не дозволив відвезти Наталю на термінову операцію.

Перед арештом жінці діагностували руйнування хребців та мали прооперувати. Через затримання зробити цього невдалося. Три місяці Наталю тримали у секретній тюрмі "Ізоляція", наразі вона перебуває у СІЗО №5 Донецька. За словами Матвійчук, належної медичної допомоги ув'язнена не отримує, її стан стрімко погіршується.

"Наталія була серед тих жінок, яких нібито з доброї волі кремлівських республік мав звільнити проросійський політик Медведчук. Тоді українська сторона заявила, що це не справа «приватної особи». Із незрозумілих мені до кінця причин "жест доброї волі" зірвався. Як результат, Наталія досі в полоні", - розповіла правозахиниця.

Нагадаємо, Станіслав Асєєв, за листування з яким затримали Наталю Стаценко, повернувся з полону бойовиків 29 грудня 2019 року під час обміну утримуваними особами. У полоні він перебував з весни 2017 року.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, контрольовані Росією сили утримують на території ОРДЛО 285 громадян, зокрема 44 військовослужбовці. Список утримуваних бойовиками осіб президент Володимир Зеленський передав Генсеку НАТО Антоніу Гутеррішу. Від бойовиків Україна отримали перелік з 90 осіб. Проте переговори з обміну утримуваними особами наразі заморожені.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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