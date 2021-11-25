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​У Херсонській області знайшли проросійську ботоферму на 20 тисяч акаунтів

Гроші за її роботу приходили через заборонені платіжні системи.

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття ботоферми в Херсонській області. Вона мала понад 20 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах, форумах та популярних месенджерах і працювала на Росію.

На сайті СБУ сказано, що через ботів поширювалась дезінформація про ситуацію в Україні. Крім того, їх використовували для розсилання неправдивих повідомлень про мінування інфраструктурних об’єктів на території області.

Слідчі вважають організаторами ботоферми кількох місцевих мешканців, які зберігали технологічне обладнання у себе вдома. У них виявили понад 3 тисячі сім-карт та комп'ютерну техніку, що використовувалась для ботоферми.

СБУ заявила, що гроші вони отримували через заборонені в Україні російські платіжні системи.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем).

Фото: СБУ

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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