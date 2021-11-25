У Вінницькій області поліцейські викрили злочинну групу, яка налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів. До групи входили медичні працівники двох лікарень області, працівники вінницьких турфірм та посередники.

Протягом кількох місяців правоохоронці документували їхню діяльність та здійснювали контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію, повідомляє пресслужба обласної поліції.

"За наявною інформацією, посередники підшукували охочих без фактичного введення вакцини отримати Covid-сертифікати, які б відображалися у додатку «Дія». Оголошення про надання таких послуг зловмисники розміщували у закритих групах в месенджерах. Вартість такого сертифікату становила 250 євро", - сказано в повідомленні.

24 листопада під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів посилив вимоги до вакцинації від коронавірусу в "жовтій" зоні адаптивного карантину. Жовтий сертифікат (який підтверджує одне щеплення) тепер буде чинний тільки 30 днів замість 120-ти.

Сертифікати необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність. Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тисяч грн.