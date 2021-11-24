Окупанти на Донбасі стріляли з забороненого озброєння, зафіксовано 5 порушень режиму "тиші"

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

Так, неподалік шахти "Бутівка" противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В напрямку Кам’янки ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

В бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського ворожі війська вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 23 листопада, в зоні бойових дій на Донбасі сталося чотири обстріли зі сторони російських окупаційних військ. Один український військовий отримав поранення.