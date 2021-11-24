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Медіа Група Україна відповіла на спільну заяву "Слуг народу" щодо бойкоту каналів холдингу

"У даному випадку – це спроба очорнити репутацію каналів та їхніх співробітників". 

Медіа Група Україна відповіла на спільну заяву "Слуг народу" щодо бойкоту каналів холдингу
Фото: Макс Требухов

Медіа Група Україна, акціонером якої є бізнесмен Рінат Ахметов, відповіла на спільну заяву депутатів партії "Слуга народу" щодо бойкоту ефірів телеканалів холдингу.

Член наглядової ради МГУ Дмитро Белянський заявив, що цю публічну заяву розцінюють як "форму відповіді на журналістські питання про "Вагнергейт", які прозвучали в програмі "Свобода слова з Савіком Шустером" 19 листопада". Про це йдеться на сайті "Україна 24".

"Відмова влади представляти свою позицію в ефірі – автоматично означала, що ми отримаємо відповідь іншими способами. У даному випадку – це спроба очорнити репутацію каналів та їхніх співробітників", – вважають у холдингу. 

МГУ також припускає, що така відповідь може погіршити ситуацію зі свободою слова в Україні. Вони також переконують, що акціонер Рінат Ахметов не втручається в редакційну політику каналів. 

Нагадаємо, минулої пʼятниці ведучий Савік Шустер заявив, що на його ефір, присвячений справі "вагнерцівців", не прийшов жоден представник української влади. Він сказав, що востаннє таке спостерігав за президентства Віктора Януковича. Шустер веде "Свободу слова" на каналі "Україна". 

Голова фракції Давид Арахамія, який тоді отримав запрошення на ефір, сказав, що для нього не було сенсу йти із таким списком гостей. 

24 листопада народні депутати СН і перший віцеспікер Олександр Корнієнко в Facebook поширили заяви, що "протягом останніх місяців телеканали «Україна-24» і «Україна» перетворились на відверто пропагандистські «ДТЕК-24» і «Олігарх»".

У звʼязку з цим політики оголосили, що команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, "які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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