Окупанти дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

Упродовж минулої доби, 24 листопада, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Зокрема ворог двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, повідомляє пресцентр ООС.

Так, неподалік шахти "Бутівка" противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У напрямку Кам’янки ворог двічі здійснив обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Луганського ворожі війська вели вогонь двічі, використовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".

У районі Верхньоторецького противник застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, позиції ЗСУ потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 25 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Напередодні місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва назвала бойові втрати за 16 місяців перемир’я. З початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року в результаті обстрілів та збройних провокацій російської сторони загинули 66 українських бійців, ще 275 отримали поранення.