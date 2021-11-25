В Одеській області арештували 1,5 тис. га незаконно відчуженої землі Академії аграрних наук

Державне бюро розслідувань повідомило про арешт 1,5 тис. га землі Національної академії аграрних наук України, яка була незаконно відчужена в 2016-2020 роках.

На сайті ДБР повідомляється, що арешт накладено в рамках двох кримінальних справ.

Перша стосується періоду 2016-2017 років, коли тодішній керівник Держгеокадастру в Одеській області незаконно видав накази про передачу землі НААН України 39 фізичним та 2 юридичним особам.

Це було зроблено всупереч того, що ці землі мають ознаки особливо цінних та їх відчуження здійснюється лише за згодою НААН України. Так близько 1,4 тис. га державної землі сільськогосподарського призначення в Одеській області перейшли у приватну власність.

У 2020 році інший керівник облуправління Держгеокадастру за такою ж схемою незаконно передав 72 га цінних земель.

"Наразі у двох кримінальних провадженнях за клопотаннями слідчих ДБР судом накладено арешти на земельні ділянки площею 1505 га. Орієнтовна ринкова вартість земель складає понад 870 млн гривень", - заявили в ДБР.

Попередня кваліфікація – перевищення службових повноважень та зловживання службовим становищем ( ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364 КК України). Підозрюваних поки що немає.

Нагадаємо, що з 2016 до 2019 року одеське обласне управління Держгеокадастру очолювала Марина Савченко. У жовтні 2019 року прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про її звільнення зі словами: "Продовжуємо позбавлятись від токсичних людей в держорганах".

Тоді ж було відсторонено від виконання обов'язків керівника Головного управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько. У липні 2021 року ДБР повідомило їй про підозру за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), що призвела до дерибану землі агрокомбінату "Пуща-Водиця".

Протягом 2020 року в одеському Держгеокадастрі змінилось п'ять керівників.