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Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

Минулого тижня Кличко повідомив, що Омельченко госпіталізований з ковідом. 

Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Фото: Макс Левин

Помер колишній голова КМДА (1996-2006), мер Києва в 1999-2006 роках і чинний депутат Київської міської ради Олександр Омельченко.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради. Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років….Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію", – зазначив він. 

83-річний Омельченко раніше був госпіталізований до лікарні із коронавірусом. Кличко на одному із засідань Київраді в листопаді повідомив, що депутат перебуває в непростому стані. Точну причину смерті Омельченка поки не озвучили. 

Олександр Омельченко народився 9 серпня 1938 року у Вінницькій області. Кандидат технічних наук. Працював на підприємствах "Київміськбуду" на посадах від робітника до директора заводу залізобетонних конструкцій, також був головним інженером будівельного комбінату та першим заступником голови "Київміськбуду". 

Після перебування в Афганістані в 1987-1989 роках працював у системі Держбудівництва, був заступником голови виконкому Київської міської ради, мав посади генерального директора "Київреконструкції".

У 1994-1996 роках був першим заступником голови КМДА. У серпні 1996 року очолив цей орган. З травня 1999 по 2006 рік був київським міським головою.

У 2007-2012 роках був народним депутатом від "Наша Україна – Народна самооборона" за квотою Народної самооборони Юрія Луценка. Очолював парламентський комітет із питань державного будівництва та самоуправління.

З 2011 року перестав бути членом НУНС. У 2012 хотів брати участь у виборах до парламенту за мажоритарним округом, але потім зняв свою кандидатуру. 

У 2014 знову балотувався на виборах міського голови Києва. У цих виборах не переміг, але пройшов до Київської міської ради. 

У чинному складі столичної ради очолював фракцію "Єдність". Був головою постійної комісії з питань охорони культурної спадщини і членом комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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