Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти з початку доби 10 разів відкривали вогонь в бік українських позицій

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Окупанти з початку доби 10 разів відкривали вогонь в бік українських позицій
Фото: EPA/UPG

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, в бік Луганського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм. Біля Лебединського російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї. Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В бік Попасної ворог вів вогонь з гранатометів різних систем. Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомили у штабі ООС, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби, 24 листопада, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Зокрема ворог двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також