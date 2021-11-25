Окупанти з початку доби 10 разів відкривали вогонь в бік українських позицій

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, в бік Луганського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм. Біля Лебединського російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї. Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В бік Попасної ворог вів вогонь з гранатометів різних систем. Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомили у штабі ООС, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби, 24 листопада, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Зокрема ворог двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.