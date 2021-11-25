У квартирі в цей час нікого не було, тому люди не постраждали.

На вулиці Берлинського, 31 у Києві стався вибух газу. Його причиною став несправний холодильник.

Про це повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.

Близько 15:19 у четвер рятувальники отримали дзвінок про пожежу на третьому поверсі п'ятиповерхової "хрущовки" на вулиці Максима Берлинського, що на Сирці.

Коли вони приїхали на місце і почали прокладати пожежні рукави, стався вибух.

У квартирі в цей час нікого не було, тому люди не постраждали.

"Як виявилось згодом, на кухні в холодильнику відбулось коротке замкнення з послідуючим горінням. Вогнем був пошкоджений газовий шланг, що й призвело до витоку газу та незначного вибуху. В результаті вибуху було пошкоджено скління балкону", - повідомила ДСНС.

Вогонь загасили о 15:38.

Під час гасіння пожежі з будинку довелося вивести 15 мешканців будинку.

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv