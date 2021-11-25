На вулиці Берлинського, 31 у Києві стався вибух газу. Його причиною став несправний холодильник.
Про це повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.
Близько 15:19 у четвер рятувальники отримали дзвінок про пожежу на третьому поверсі п'ятиповерхової "хрущовки" на вулиці Максима Берлинського, що на Сирці.
Коли вони приїхали на місце і почали прокладати пожежні рукави, стався вибух.
У квартирі в цей час нікого не було, тому люди не постраждали.
"Як виявилось згодом, на кухні в холодильнику відбулось коротке замкнення з послідуючим горінням. Вогнем був пошкоджений газовий шланг, що й призвело до витоку газу та незначного вибуху. В результаті вибуху було пошкоджено скління балкону", - повідомила ДСНС.
Вогонь загасили о 15:38.
Під час гасіння пожежі з будинку довелося вивести 15 мешканців будинку.