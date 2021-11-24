За Труханова внесли 30 млн гривень застави

У жовтні мер Одеси говорив, що в нього нема таких грошей для застави.

За підозрюваного у справі про злочинну організацію мер Одеси Геннадія Труханова внесли заставу в розмірі 30 млн гривень. Про це у Вищому антикорупційному суді повідомили в коментарі "Інтерфакс-Україна" та "Суспільному".

"Труханов вніс заставу в сумі 30 млн гривень у вівторок увечері", – зазначили в суді.

17 листопада Апеляційна палата ВАКС лишила без змін запобіжний захід Труханову у вигляді застави в 30,2 млн. Згідно з законодавством, підозрюваний мав 5 робочих днів, щоб внести всю суму застави.

Сам запобіжний захід був ухвалений ще 11 жовтня.

Тоді Труханов заявив журналістам, що подаватиме апеляцію на рішення, оскільки нібито не має таких грошей.

"Таких грошей у мера Одеси немає. Будемо шукати, тому що треба виконувати постанову. Але я сподіваюсь на апеляцію, яка скасує це рішення", – сказав Труханов.

Заступнику Труханова суд призначив 40 млн гривень застави.

Від початку Спеціалізована антикорпрокуратура просила заставу для Труханова в 120 млн гривень.

Нагадаємо, за версією слідства, Геннадій Труханов разом зі спільниками завдав майже 700 млн грн збитку одеському бюджету. На думку слідства, через дії підозрюваних упродовж 2016-2019 році одеська громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн.

За даними одеського видання "Думська", крім Труханова, підозрюваними у земельній справі є бізнесмен Володимир Галантерник, колишній прокурор Одеської області Олег Жученко, директорка юридичного департаменту мерії Інна Поповська та віцемер Олег Бриндак.