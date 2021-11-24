Вона діяла з жовтня 2020 року по листопад 2021 року.

Колишні правоохоронці та діючі співробітники поліції у Дніпропетровській області створили банду, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, колишні працівники карного розшуку та діючі співробітники поліції за попередньою змовою з місцевими мешканцями на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області створили стійку злочинну організацію. Діяла вона з жовтня 2020 року по листопад 2021 року. Члени злочинної організації виготовляли та збували наркотичні засоби в особливо великому розмірі", - йдеться у повідомленні.

До своєї діяльності члени злочинної організації залучили співробітників Павлоградського райвідділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та адвоката. Вони отримували неправомірну вигоду за недокументування правоохоронцями незаконної діяльності.

На території Дніпропетровської та Харківської областей правоохоронці провели 41 санкціонований обшук. Вилучено наркотичні засоби, грошові кошти та вогнепальну зброю.

Відкрито кримінальне провадження за фактами незаконного виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, надання неправомірної вигоди службовій особі, одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо повідомлення членам злочинної організації про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, 17 листопада співробітники СБУ викрили злочинну групу у Херсонській області. Зловмисники займалися вимаганням коштів з місцевого підприємця і погрожували йому фізичною розправою.