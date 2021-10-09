Як ВАКС обирав запобіжний захід Геннадію Труханову у справі про злочинну організацію

У перший день розгляду ухвалити рішення не вдалось, і суд оголосив перерву в засіданні до понеділка. LB.ua розповідає подробиці справи.

Надалі у разі визнання винним Труханову загрожує до 12 років ув’язнення, конфіскація майна та заборона займати певні посади.

Майже 10 годин Вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову за гучною підозрою у створенні та участі в злочинній організації . Також йому інкримінують зловживання службовим становищем та участь в незаконному заволодінні землями територіальної громади Одеси, що завдало майже 558 мільйонів гривень збитків місту.

Фото: надано автором

Чітка ієрархія, контроль та привілеї. Як функціонувала організація Галантерніка – версія САП

За версією прокурора САП Максима Кравченка, фактично з перших днів обрання Труханова міським головою Одеси почала формуватись злочинна організація.

Обвинувач стверджує: ще у 2014 році за дорученням бізнесмена Володимира Галантерніка, якого медіа називають неформальним господарем Одеси, почали шукати політичну партію. Придбали “Селянську Україну”, згодом перейменували її на “Довіряй ділам” і висунули Труханова на вибори кандидатом у міські голови. На переконання САП, це доводить те, що Галантернік мав намір зібрати партію, аби використовувати службове становище посадових осіб та наповнювати власні кишені з одеської казни.

За версією слідства, саме Галантернік – організатор, керівник та основний вигодонабувач злочинної організації. Серед доказів – понятійні угоди, в яких він є однією зі сторін і зобов’язується надати забудовнику земельну ділянку – попри те що не має жодного законного стосунку до оформлення документації для забудови.

Злочинне угруповання, на переконання прокурорів, мало чітку ієрархію та з лютого 2016 року по червень 2019 року завдало збитків Одесі в розмірі 558 мільйонів гривень. Галантернік нібито здійснював контроль над його членами з-за кордону, визначав чітку роль кожного з учасників, фінансував їх.

Прокурор також наполягав на безумовному авторитеті бізнесмена, оскільки той використовував свої фінансові ресурси для зв’язків з мерією, правоохоронними та судовими органами, аби досягати бажаного в обхід закону і уникати відповідальності за земельні махінації.

Як повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка, загалом доходи від "проєктів" Володимира Галантерніка в одній з виявлених при обшуці таблиць становлять понад 170 мільйонів доларів США.

Фото: Катерина Петренко Прокурори Валентин Мусіяка та Максим Кравченко (зліва направо)

Ролі спільників та зміст “важливих флешок зі стелі”

Окрім Галантерніка, ключову роль в злочинній організації на думку слідства мав Геннадій Труханов.

За версією НАБУ, він на побажання бізнесмена сприяв передачі в безоплатне користування земельних ділянок без проведення торгів всупереч вимогам Земельного кодексу задля подальшої забудови. А саме – брав участь в ухваленні рішень про незаконне відчуження комунального майна, скликав пленарні засідання Одеської міськради, де головував, залучав окремих депутатів, аби просувати на сесіях необхідні Галантерніку рішення задля подальшої забудови.

Також Труханов, за версією бюро, надав доручення на підписи договорів купівлі й продажу нерухомості. Насамкінець, без аукціону й конкурсу підписував рішення, а через їх колегіальність убезпечував себе від відповідальності.

НАБУ стверджує: “зв’язкова Галантерніка” Альона Попова – у минулому помічник-консультант міського голови – контролювала виконавчі органи Одеської міськради задля вирішення необхідних співучасникам задач. Саме в неї у 2019 році під час обшуку вилучили пошкоджені флешки з "чорною касою" міськради. Вона ховала їх у стелі й не пускала детективів, доки палила документи на балконі.

У відновлених носіях пам’яті знайшли таблиці, які на думку слідства, свідчать про те, що Труханов і Галантернік, вочевидь, платили "чорні зарплати і премії" та підкуповували нардепів, депутатів міськради, КРУ, суддів і платили гроші російським політтехнологам.

У таблицях прописані неофіційні виплати переважно чиновникам Одеської міськради. Зокрема одіозний нардеп Ківалов нібито отримував 150 тисяч гривень в місяць, російський політтехнолог Назаров – 200 тисяч гривень, зам Труханова Вугельман – 23 тисячі гривень, директор юридичного департаменту Поповська – 205 тисяч гривень тощо.

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Між іншим, минулого року Поповій оголосили підозру за пособництво у іншій резонансній справі Труханова – по заводу “Краян”, де спільникам інкримінують заволодіння 93 мільйонами гривень з місцевого бюджету за завідомо завищеною ціною. За рік до цього довірена особа Галантерніка втекла за кордон і наразі її розшукують.

Також прокурор в засіданні окреслив роль ще кількох членів злочинної організації: Діаміда Згонника, котрий закривав юридичні питання щодо афільованих Галантерніком компаній-нерезидентів, та “касирки Галантерніка” Олександри Косенко.

Як повідомляли раніше детективи НАБУ, вони ідентифікували 16 осіб, причетних до злочинної організації. Серед них і топ-чиновники мерії, і зокрема колишній головний прокурор Одеської області Олег Жученко.

Важливо додати, за словами прокурора Максима Кравченка, злочинна організація в Одесі діє донині. Попри те, що інкримінувати її діяльність слідству поки що вдалось лише до 2019 року включно.

За якими схемами грабували одеситів: позиція прокуратури

САП стверджує: Труханов та інші підозрювані заволодівали земельними ділянками за кількома схемами. Перша – у порушення Земельного кодексу право на забудову отримувала заздалегідь визначена спільниками компанія. Омріяні землі відчужуватись у приватні руки на неконкурентних засадах.

Також нібито задіювали інший механізм – підшуковували вільну земельну ділянку в рекреаційних зонах, аби обійти конкурентні засади, залучали одеську прокуратуру чи комунальне підприємство, отримували об’єкти поза торгами і далі її забудовували житлом. Таким чином, земельні ділянки вибували з комунальної власності і надавались будівельним конторам майже безкоштовно.

“Якщо там стоять будинки по 25 поверхів, то навряд чи її зможе використати будь-який одесит, як рекреаційну зону”, – резюмував прокурор.

Фото: надано автором

І остання злочинна схема – заволодіння мільйонами з міського бюджету шляхом придбання об’єктів комунальної власності за завідомо завищеними цінами.

Серед доказів прокуратури: численні рішення міськради, доповідна записка про те, що Труханов мав умисел на порушення закону з 2015 року, розпорядження, записи засідань міськради, де нібито простежується зацікавленість його та інших учасників злочинної організації, протоколи допиту свідків, вилучені у Попової флешки, вилучені докази під час обшуків та висновки експертів про прямий збиток у півмільярда гривень.

Прокурори наполягали на двомісячному арешті з альтернативою у 120 мільйонів застави з огляду на розмір прямої шкоди, майновий стан Труханова, його матері та колишньої дружини, а також на становищі в одеському суспільстві.

САП повідомило, що востаннє Труханов задекларував мільйони гривень в готівці, в минулому році придбав квартиру за кілька мільйонів. Також вони згадали, що його фактичний майновий стан не відповідає офіційному, а одна з дочок ще неповнолітньою мала статки в десятки мільйонів гривень.

Окрім того, члени злочинної організації, мовляв, можуть розщедритись на заставу.

“Це фантастичний роман!” – адвокати про обвинувачення

Натомість адвокати охрестили підозру необґрунтованою, а дії Труханова – звичайною службовою діяльністю міського голови.

Фото: Катерина Петренко

Вони просили не застосувати жодний запобіжний захід.

Адвокат Олександр Микитенко наголосив: одноосібно Труханов не несе відповідальності за рішення депутатів міськради, оскільки землі передавались під забудову внаслідок колегіального рішення.

Також захисники переконані, що міський голова не здійснював дії щодо розпоряджень землями комунальної власності, а порушення Земельного кодексу йому інкримінують протиправно.

На думку захисту, висновок оціночно-земельної експертизи не доводить, що територіальній громаді Одеси були завдані збитки, адже експерт нібито застосував неправильну норму щодо визначення ринкової вартості – порівняльний підхід, хоча не мав би.

Але прокурор САП Валентин Мусіяка заперечив: “Експертизи щодо кожного з об'єктів не оперують поняттям збитки. Тому не вимагається експертизи, в якій би це прямо було написано. А тяжкі наслідки можна інкримінувати, використовуючи оціночно-земельні експертизи, які проведені”.

Окрім того, на думку адвоката, прокурори не навели жодних доказів, що Труханов брав участь у злочинній організації.

“Я не побачив жодного доказу про те, що в Галантерніка був авторитет та керівна роль в розрізі Труханова. Де докази, що Труханова фінансово стимулював Галантернік? Формулювання обвинувачення - шаблонне, воно кочує з провадження в провадження. Я б це клопотання назвав не процесуальним документом, а фантастичним романом”, – заявив адвокат Олександр Микитенко.

Вони також невдоволені розміром застави, на якому наполягають обвинувачі. Кажуть, що всі офіційні статки Труханова ледве тягнуть на 10% від її бажаного для САП розміру.

Фото: Катерина Петренко

“Якщо враховують статки колишньої дружини, таким чином можна зібрати все майно міста Одеси і обгрунтовувати розмір застави”, – завершив захисник.

“Рекордсменом щодо кількості підозр” Труханова назвав його інший адвокат Олександр Лисак. За його словами, це четверте кримінальне провадження щодо Труханова.

Цікаво, що адвокати завчасно отримали кілька висновків експертиз державних установ, які встановили відсутність збитків. Їх фактично дістали з рукава на цьому засіданні і не надавали раніше прокурорам.

Окрім експертних висновків на доведення невинуватості, адвокати також надали такі докази: ухвалу суду про відмову відстороняти Труханова від посади міського голови у 2018 році, довідки про надходження плати за оренду земельних ділянок, подяку від колишнього президента України Віктора Ющенка, почесну відзнаку “Знак пошани” за підписом Гурвіца (мер Одеси у 1994-1998 та у 2005-2010 роках) та навіть почесну медаль щодо Другої світової війни за підписом Ющенка й грамоту “Про заслуги перед українським народом” за підписом колишнього секретаря ВРУ Володимира Литвина.

“Я відчуваю сором!”: Труханов звинуватив Саакашвілі у політичному переслідуванні

На думку мера Одеси, проти нього традиційно відбувається “політичне переслідування”. Цього разу він звинуватив нещодавно арештованого в Грузії колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Мовляв, той нібито погрожував йому арештом ще у 2015 році. На думку міського голови, Саакашвілі навіть з-за грат має вплив на Офіс Генерального прокурора та Національне антикорупційне бюро.

“Я, як вишенька на торті, кудись мене мають засунути, щоб процес був гучний. Мене хочуть на 60 днів ізолювати попри те, що я ходжу, як солдат, на всі допити, незалежно від того, хворий я чи зайнятий. Я хочу, аби була встановлена істина”, – переконаний Труханов.

Фото: надано автором

Він також вчергове послався на довіру одеситів і свій рейтинг. На його переконання, у політично чесних змаганнях ні в кого проти нього немає шансів, і тому на нього вчергове “полюють”.

Наостанок Труханов чомусь згадав про опалювальний сезон та складну ситуацію з коронавірусом в Одесі, мотивуючи тим, що він, як справжній господарник, просить не арештовувати його, а дозволити повернутись в місто.

“Усе місто не спить ночами, бо кожен літр кисню на рахунку, я не сплю і постійно в лікарні з лікарями... Я відчуваю сором! Мені не за себе соромно. Хоч би хтось зі свідків щось сказав погане в мій бік. Де я що порушив? Яку букву закону чи регламенту? Після засідання я працюю ночами, аби цей час в суді компенсувати”, – завершив Труханов.

Прокурори ще не визначились, чи проситимуть про відсторонення міського голови від посади.