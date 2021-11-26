Водій фури, яка розчавила таксі з трьома людьми у Харкові, був під наркотиками, - поліція

У таксі, крім водія, була бабуся із трирічною онукою.

Експертиза встановила, що водій вантажівки MAN з напівпричепом, який ввечері 25 листопада скоїв смертельну аварію на кільцевій дорозі Харкова, був у стані наркотичного сп’яніння під дією канабіноідів та опіатів.

Фото: facebook.com/police.kharkov

У зв’язку із цим поліція змінила правову кваліфікацію у кримінальному провадженні за фактом ДТП, інформує пресслужба обласної поліції.

Нагадаємо, масштабна аварія за участю п’ятьох транспортних засобів сталася близько 17:30 25 листопада. В районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе водій вантажівки MAN з напівпричепом виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора та спровокував ДТП.

Внаслідок аварії три людини загинули на місці пригоди, серед них трирічна дитина. Окрім того, травми отримали чотири особи.

41-річного водія вантажівки затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

За даними харківських ЗМІ, у таксі могла перебувати бабуся з внучкою.