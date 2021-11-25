Вчора вдень монтажники відкріпили обидва судна від транспортувальних конструкцій суховантажного судна, але спускати їх було вирішено сьогодні.

Фото: Думская

Два катери типу Island, які 23 листопада прибули до України з американського міста Балтімор, почали знімати з судна Ocean Grand.

Про це повідомляє одеський портал “Думская”.

Як зазначає видання, першим спустили катер Р192 "Суми". За годину буксир портфлоту "Сфінкс" відтягнув його до Практичної гавані, де розташована база флоту "Південь". Потім на воду спустили другий патрульний катер - Р193 "Фастів".

"Спуску катерів передувала тривала підготовка - вчора вдень монтажники відкріпили обидва судна від транспортувальних ложементів, розташованих на верхній палубі суховантажного судна, але спускати їх було вирішено сьогодні: у нічний час такі складні операції заборонені", - повідомляє видання.

Фото: Думская

Фото: Думская

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков минулого тижня під час візиту до США заявив, що Україна разом із закордонними партнерами залучатиме експертів для оцінки потреб Збройних Сил України.

"Ключова ідея стосунків – не брати те, що нам готові дати, а отримувати те, що нам дійсно потрібно. Потрібно захисити повітря і море", – зазначив він.

У травні зʼявилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки до кінця року передадуть Україні три катери типу Island. Перші два катери типу Island – P190 "Слов’янськ і P191 "Старобільск" – увійшли до складу Військово-морських сил України в листопаді 2019 року.