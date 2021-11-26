На одній зі стін написали "За Степана Бендеру" (через "е").

Національна поліція повідомила про затримання двох жителів Краматорська, які розмалювали польський Меморіал орлят на Личаківському кладовищі.

Пресслужба обласного управління поліції повідомила, що близько 17 години в четвер патрульні побачили осіб, які наносили балончиками написи на польському військовому меморіалі. Їх відразу затримали.

"Двоє мешканців міста Краматорськ віком 43 та 49 років, один з яких вже був судимий, за допомогою балончиків з фарбою намалювали на стіні меморіалу провокативні написи. З місця події вилучено балончики з фарбою чорного, синього, червоного та жовтого кольорів, робочі рукавиці та інші речові докази", - йдеться в повідомленні.

За даними львівської мерії, під провокативними написами поліція має на увазі слово "Ляхи" і гасло "За Степана Бендеру" (через "е"), яке затримані не встигли дописати. Вони також зробили фарбою синьо-жовті і червоно-чорні смужки.

Фото: facebook.com/lvivpolice

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеженням волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, що львівські орлята воювали проти армії Західно-Української Народної Республіки в 1918-1919 роках, і сьогодні їх поховання у Львові - це важливий елемент польського націоналістичного дискурсу і символ "польського Львова".