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У Львові затримали двох жителів Краматорська за провокацію на Меморіалі орлят

На одній зі стін написали "За Степана Бендеру" (через "е").

У Львові затримали двох жителів Краматорська за провокацію на Меморіалі орлят
Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Національна поліція повідомила про затримання двох жителів Краматорська, які розмалювали польський Меморіал орлят на Личаківському кладовищі.

Пресслужба обласного управління поліції повідомила, що близько 17 години в четвер патрульні побачили осіб, які наносили балончиками написи на польському військовому меморіалі. Їх відразу затримали.

"Двоє мешканців міста Краматорськ віком 43 та 49 років, один з яких вже був судимий, за допомогою балончиків з фарбою намалювали на стіні меморіалу провокативні написи. З місця події вилучено балончики з фарбою чорного, синього, червоного та жовтого кольорів, робочі рукавиці та інші речові докази", - йдеться в повідомленні.

За даними львівської мерії, під провокативними написами поліція має на увазі слово "Ляхи" і гасло "За Степана Бендеру" (через "е"), яке затримані не встигли дописати. Вони також зробили фарбою синьо-жовті і червоно-чорні смужки.

Фото: facebook.com/lvivpolice

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеженням волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, що львівські орлята воювали проти армії Західно-Української Народної Республіки в 1918-1919 роках, і сьогодні їх поховання у Львові - це важливий елемент польського націоналістичного дискурсу і символ "польського Львова".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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