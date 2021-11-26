В РНБО наразі не бачать загрози нового вторгнення російських військ до України

"Ми на сьогоднішній день не бачимо тих загроз, які каже пан Буданов, на 15 січня".

В РНБО на сьогодні не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення російських військ до України, хоча не виключають зміни ситуації.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Ми все аналізуємо, систематизуємо. Для нас немає ніякої новини, і я можу повторити те, що казав минулого разу. Ми на сьогоднішній день не бачимо тих загроз, які каже пан Буданов (начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов – ред.) на 15 січня (можлива дата вторгнення ЗС РФ в Україну – ред.)", -сказав Данілов.

Він висловив переконання, що президент РФ Володимир Путін не знімає з порядку денного питання знищення України, і це питання виникло "не сьогодні, не вчора, це питання, яке стоїть з 2008 року".

Секретар РНБО зауважив, що наразі неможливо однозначно відповісти чи почне Росія відкрите вторгнення, однак Україна, за його словами, готова дати відсіч.

Нагадаємо, минулого тижня Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії.

Тим часом країни-партнери України попереджають Росію про відповідальність у разі нового наступу. Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль.