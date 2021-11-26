Стефанчук анонсував на грудень нову редакцію змін до Конституції в частині децентралізації
Стефанчук анонсував на грудень нову редакцію змін до Конституції в частині децентралізації
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній міський голова Тернополя Богдан Левків
Помер колишній міський голова Тернополя Богдан Левків
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
ГоловнаСуспільствоПодії

Танкер Delfi піде на металолом

Продажем судна хочуть компенсувати збитки Адміністрації морських портів.

Танкер Delfi піде на металолом
Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Танкер Delfi, який після аварії у 2019 році одинадцять місяців пролежав на мілині біля Одеси, продадуть на металолом для компенсації збитків.

Про це розказав виконувач обовʼязків керівника Адміністрації морських портів України Олександр Голодницький в коментарі "Радіо Свобода".

"Рішення суду першої інстанції врешті-решт виявилось останнім, оскільки була порушена процедура апеляції. Тому рішення про те, що судно Delfi – державна власність, набрало чинності. Ми зараз подаємо проєкт розпорядження, щоб зафіксувати, що судно в сфері керування Міністерства інфраструктури. А далі або ДП «МТП «Чорноморськ», або АМПУ займатимуться подальшим продажем корпусу, скоріш за все, на лом", – повідомив Голодницький.

Збитки АМПУ від проведення аварійно-рятувальних робіт оцінюються у 2,7 мільйонів гривень. Їх намагаються стягнути з формального власника судна, компанії Mister Drake PC, в суді. Також ідеться про необхідність виплатити близько 16 тисяч доларів штрафу за розлив нафтопродуктів та забруднювальних речовин із судна.

Нагадаємо, що танкер Delfi майже рік пролежав на мілині біля Одеси. Його вдалося підняти лише після втручання керівництва держави у вересні 2020 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також