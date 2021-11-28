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“Омікрон” виявили ще в Австралії, Німеччині та Бельгії

Країни продовжують запроваджувати обмеження для мандрівників з південноафриканських країн.

Ще кілька країн запровадили обмеження для мандрівників з південноафриканських країн, аби стримати поширення нового та потенційно небезпечнішого варіанту коронавірусу “омікрон”.

Про це пише dpa-international.com.

Декілька азіатських країн увійшли до списку держав світу, які ввели тимчасові обмеження на польоти з цього регіону, включно зі США, Канадою, Туреччиною, Саудівською Аравією та державами-членами ЄС.

Індонезія заборонила в’їзд іноземцям з історією подорожей до Ботсвани, Намібії, Зімбабве, Лесото, Мозамбіку, Есватіні та Нігерії протягом останніх 14 днів.

Фото: ЕРА/UPG

Пакистан заборонив поїздки з Лесото, Есватіні, Мозамбіку, Ботсвани та Намібії, а також з Гонконгу, де виявили дві людини інфіковані новим штамом.

Австралія запровадила аналогічну заборону на в'їзд для негромадян, які прибувають із південної частини Африки. Органи охорони здоров’я країни також підтвердили наявність двох випадків “омікрону”.

Випадки штаму також, серед інших країн, підтвердили у Великобританії, Німеччині, Бельгії та Італії.

Європейський центр контролю за захворюваннями зі свого боку заявив, що цей штам може значно знизити ефективність доступних вакцин і підвищити ризик повторного зараження.

Водночас медична асоціація Південної Африки повідомила, що люди, які заразилися штамом “омікрон”, не захворіли серйозно, серед них багато молоді.

“Пацієнти здебільшого скаржаться на слабкість у тілі та втому, сильну втому, і ми бачимо це у молодих людей, а не у людей похилого віку”, – сказала голова асоціації Анжеліка Кутзеє.

За її словами, симптоми нового варіанту незвичайні, але легкі.

Анжеліка Кутзеє
Фото: ЕРА/UPG
Анжеліка Кутзеє

Зазначимо, Кутзеє стала першою південноафриканською лікаркою, яка 18 листопада попередила владу про пацієнтів із новим варіантом ковіду.

Нагадаємо, ввечері у неділю, 28 листопада Ізраїль закриє свої кордони для всіх іноземців, щоб зупинити поширення нового варіанта коронавірусу “омікрон”. Наразі у країні офіційно підтверджено один випадок зараження "омікроном", ще семеро пацієнтів очікують на результати аналізу їхніх тестів.

Назву "омікрон" отримав варіант коронавірусу B.1.1.529, вперше виявлений у Ботсвані та ПАР. ВООЗ дала йому статус такого, що "викликає занепокоєння" (VOC). Від відомих раніше варіантів вірусу SARS-CoV-2 "омікрон" відрізняється великою кількістю мутацій.

На думку низки експертів, антитіла можуть гірше справлятися з ним, а вакцини, що використовуються зараз, можуть виявитися менш ефективними. Однак вагомих наукових даних про те, наскільки цей варіант вірусу небезпечний насправді наразі немає.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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