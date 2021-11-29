Виховання газом

Напередодні закінчення терміну дії контракту між «Газпромом» та Сербією Белграду вдалося домогтися від Москви продовження існуючої угоди ще на півроку. При цьому Сербія закуповуватиме газ за ціною 270 доларів за тисячу кубометрів, що набагато менше – практично втричі менше – ціни, за яку зараз купують газ європейські країни. І набагато більшою є ціна закупівлі газу для Республіки Молдови, контракт якої з «Газпромом» теж минув цього року. Втім, домовленості «Газпрому» з Сербією, на відміну від домовленостей із Молдовою - це не контракт, а якісь тимчасові домовленості, за час дії яких має бути погоджена постійна угода.

Фото: urengoy-dobycha.gazprom.ru

Секрет такої дешевизни є дуже простим. Закупівлі газу Сербією залишилися прив'язані до «нафтової формули», себто вартість сировини залежить лише від вартості нафти на біржі. Це те, чого безуспішно намагалися досягти в Кишиневі. При цьому про можливі російські пропозиції Молдові ми дізналися не від керівників цієї країни, а якраз від президента Сербії Александра Вучича. Вучич ще кілька тижнів тому обурювався, що «Газпром» пропонує Сербії у новій угоді перейти на цінову формулу з 70-відсотковою часткою ціни на спотових ринках і 30-відсотковою – нафти, що, за словами сербського президента, призвело б до зростання ціни до 790 доларів за тисячу кубометрів. «Хто це буде оплачувати, у кого є такі гроші?» – обурювався Вучич. І саме на підставі цього інтерв'ю сербського президента – а воно відбулося якраз у розпал кризи з постачанням газу до Молдови – можна було зробити висновок про те, що «Газпром» пропонує Кишиневу.

Але у інтерв'ю Вучича була ще одна фраза, ключова, на яку тоді мало хто звернув увагу. «Тому є такою важливою моя зустріч із Путіним 25 листопада», – сказав президент Сербії.

Фото: EPA/UPG Володимир Путін і Олександр Вучич під час зустрічі в Сочі, 25 листопада 2021 року.

Зустріч відбулася у заплановані терміни – це вам не безглуздий для Путіна «нормандський формат» чи переговори із президентом Молдови Маєю Санду. І під час цієї зустрічі російський президент наголосив, що «ми знайдемо таке рішення, яке буде безумовно прийнятним для наших сербських друзів».

І знайшли. Тепер Вучич із придихом розповідає, що Путіну «важко призначити подібну ціну на більш тривалий термін, оскільки інші б обурилися» і стверджує, що Росію намагаються «політично вичавити» з європейського газового ринку. При цьому сам президент Сербії чудово розуміє, що атракціон нечуваної щедрості може завершитися будь-якої миті. Саме тому Бєлград робить значні зусилля для диверсифікації газових постачань. Ось буквально зараз починається будівництво сполучного газопроводу з Болгарією маршрутом Ниш-Димитровград потужністю близько 1,8 мільярда кубометрів, що дасть можливість Сербії отримати доступ до ринку зрідженого газу через Грецію. І це лише початок.

Але поки що Вучичу потрібний дешевий газ і він із задоволенням грає у енергетичні піддавки з Володимиром Путіним. Сутність цієї гри також є простою – Москва демонструє, що країни, які перебувають у її зовнішньополітичній орбіті та відстоюють її інтереси, можуть розраховувати на значні поблажки, тоді як «вороги», які орієнтуються на Вашингтон та Брюссель, отримають у відповідь підвищення цін, холод та незліченні соціальні проблеми.

Ми можемо лише здогадуватися, які ціни зафіксовані у довгостроковому контракті «Газпрому» з Угорщиною, але можемо не сумніватися – вони напрочуд прийнятні для Будапешта. Адже Віктор Орбан допоміг Володимиру Путіну у здійсненні плану енергетичної ізоляції України та погодився отримувати газ в обхід української ГТС, – а отже отримав за це гідну винагороду.

Фото: EPA/UPG

Александр Вучич, який відомий своєю схильністю до маневрування та за всіх розмов про любов до Росії продовжує курс на європейську інтеграцію Сербії, зараз буде на «випробувальному терміні». Ми ще не знаємо, які спільні дії щодо дестабілізації регіону Путін запропонував Вучичу, але розуміємо одне – російський президент зацікавлений у тому, щоб інтеграція країн Західних Балкан до ЄС тривала якомога довше, бо ж таким чином гальмується можливість початку переговорів щодо цього з Україною чи Молдовою. Ну, а у самій Молдові «Газпром» робить все можливе, щоб послабити позиції проєвропейського президента та уряду та повернути до влади союзників Кремля.

Україна, звісно ж, на черзі. Ми поки що не знаємо достеменно, що спричинило енергетичний дефіцит у нашій країні – кричуща некомпетентність команди Володимира Зеленського чи планомірна робота російської агентури у владі, чи дії окремих олігархів, чи все разом. Втім, зрозуміло, якщо Кремлю цієї зими вдасться довести нашу країну до енергетичного колапсу, це стане початком розмов про необхідність «конструктивно домовитися» з Москвою, щоб не замерзнути – на тлі соціальних проблем й протестів. А кожного, хто буде говорити про небезпечні наслідки таких домовленостей, будуть звинувачувати у бажанні заморозити Україну.