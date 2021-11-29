ПАР не запроваджуватиме додаткові обмеження через новий штам ковіду

Медики країни не фіксують ускладнень у пацієнтів зі штамом омікрон.

Південно-Африканська Республіка не запроваджуватиме додаткові обмеження через новий штам коронавірусу омікрон.

Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, повідомляє АВС News.

За словами президента, Національна рада з боротьби з коронавірусом країни обговорила зростання захворюваності на коронавірус і можливий вплив на це варіанту омікрон. На даному етапі вирішили не запроваджувати обмежень.

"Ми врахували той факт, що коли ми зіткнулися з попередніми хвилями зараження, вакцини не були широко доступними, і було вакциновано набагато менше людей", - сказав Рамафоса.

Президент ПАР додав, що влада буде уважно стежити за рівнем зараження та госпіталізації протягом найближчих днів і розгляне ситуацію наступного тижня.

За даними Африканського CDC, лише 23,66% населення Південної Африки повністю вакциновані проти COVID.

Голова національного об'єднання медпрацівників SAMA Анжелік Кутзеє повідомила, що у жителів ПАР, інфікованих новим варіантом коронавірусу, поки що не виявлено ускладнень. Водночас вона зауважила, що дослідження омікрону перебувають на дуже ранній стадії.

Кутзеє також наголосила, що симптоми зараження цим штамом "незвичні", але переносяться легко, пише DW.

"Найчастіше пацієнти скаржаться на ломоту в тілі та надмірну втому. Ми спостерігаємо це у молодих пацієнтів, не у людей похилого віку", - уточнила лікарка.

Нагадаємо, минулого тижня у Ботсвані та ПАР виявили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2. Варіант B.1.1529, який отримав назву омікрон, відрізняється незвично високою кількістю мутацій. Припускають, що новий варіант коронавірусу розвинувся у людини з ослабленим імунітетом, можливо, хворої на ВІЛ/СНІД.

Новий варіант ковіду виявили вже в європейських країнах, Ізраїлі, Австралії та Канаді.

У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з південної Африки.