Нові європейські санкції проти Білорусі набудуть чинності 2 грудня, - МЗС Естонії

Які саме компанії та фізичні особи потраплять до "чорних списків" Євросоюзу - поки невідомо.

Новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Білорусі має набути чинності у четвер, 2 грудня. Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.

"Підготовка п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі наближається до завершення, і його планується ухвалити цього тижня. Планується, що це буде 2 грудня", - наводить слова Лійметс естонське агентство ERR.

Вона зазначила, що імена фізичних осіб та назви компаній, які потраплять під санкції, стануть відомі після оприлюднення офіційного повідомлення.

"Передчасне розкриття цієї інформації може викликати невиправдану плутанину. Це також дозволить цим особам швидко відреагувати і, наприклад, реструктурувати активи або зробити щось подібне", - пояснила Лійметс.

Нагадаємо, Євросоюз вже ввів чотири пакети персональних санкцій - за фальсифікацію президентських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року і за наступні придушення протестів. У списку санкцій знаходяться 166 фізичних осіб, а також 15 організацій та підприємств. Крім цього, після примусової посадки літака Ryanair для затримання головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича ЄС ввів економічні санкції щодо Білорусі, які, зокрема, обмежують імпорт нафтопродуктів і калійних добрив.

У відповідь на санкції ЄС Білорусь призупинила свою участь у Східному партнерстві.

Улітку Польща Литва і Латвія та інші країни ЄС заявили про різке збільшення числа мігрантів з таких країн, як Ірак та Афганістан, які намагаються перетнути їхні кордони. ЄС заявляє, що Олександр Лукашенко веде "гібридну війну" за допомогою мігрантів, щоб чинити тиск на блок.

На початку вересня ЄС оголосив про початок підготовки нового, п'ятого, пакету санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.