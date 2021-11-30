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​Барбадос вийшов з-під влади британської корони, ставши республікою

Першим президентом стала колишня генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Фото: gisbarbados.gov.bb

Острівна держава Барбадос в Карибському морі вийшла з-під влади британської корони, ставши республікою та обравши власного президента.

Про це повідомляється на сайті місцевого уряду.

Урочиста церемонія передачі влади відбулася опівночі за місцевим часом в присутності принца Уельського Чарльза, який отримав орден Свободи Барбадосу, другу за значимістю нагороду цієї держави. 

Першим президентом Барбадоса стала Сандра Мейсон, яка з 2018 року займала посаду генерал-губернатора.

Фото: cbc.bb

Барбадос проголосив незалежність від Великобританії ще в 1966 році, але досі залишався однією з 16 країн, де королева Єлизавета II зберегла офіційний статус глави держави. Україна встановила дипломатичні відносини з Барбадосом в 1993 році. 

Барбадос знаходиться на однойменному острові в Карибському морі, населення держави становить менше 290 тисяч осіб.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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