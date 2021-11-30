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У ефір вийшов останній концерт американського співака Тоні Беннетта

Концерт відбувся ще у серпні в рамках програми, яку Беннетт виконував протягом кількох років разом із Леді Гагою, але вийшов в ефір тільки зараз. 

У ефір вийшов останній концерт американського співака Тоні Беннетта
Тоні Беннетт
Фото: EPA/UPG

Минулої неділі в ефірі телеканалу CBS був показаний концерт, який завершує кар'єру легендарного американського естрадного виконавця традиційної свінгової та поп-музики з елементами джазу Тоні Беннетта. 

Про це повідомляє "Голос Америки".

Концерт відбувся ще у серпні в рамках програми, яку Беннетт виконував протягом кількох років разом із Леді Гагою, але вийшов в ефір тільки зараз. 

Під час цього виступу в Радіо-сіті-мьюзік-хол у Нью-Йорку зал привітав артиста стоячи ще до того, як 19-разовий володар "Греммі" почав співати. 

За півроку до запису концерту родина Беннетта розкрила інформацію про діагноз артиста – хворобу Альцгеймера.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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