У ефір вийшов останній концерт американського співака Тоні Беннетта

Концерт відбувся ще у серпні в рамках програми, яку Беннетт виконував протягом кількох років разом із Леді Гагою, але вийшов в ефір тільки зараз.

Минулої неділі в ефірі телеканалу CBS був показаний концерт, який завершує кар'єру легендарного американського естрадного виконавця традиційної свінгової та поп-музики з елементами джазу Тоні Беннетта.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Концерт відбувся ще у серпні в рамках програми, яку Беннетт виконував протягом кількох років разом із Леді Гагою, але вийшов в ефір тільки зараз.

Під час цього виступу в Радіо-сіті-мьюзік-хол у Нью-Йорку зал привітав артиста стоячи ще до того, як 19-разовий володар "Греммі" почав співати.

За півроку до запису концерту родина Беннетта розкрила інформацію про діагноз артиста – хворобу Альцгеймера.