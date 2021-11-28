Німеччина закликала США утриматися від санкцій проти "Північного потоку-2", - Axios

У засекреченому документі стверджується, що "Північний потік-2" "не становить загрози для України.

Уряд Німеччини закликав членів Конгресу Сполучених Штатів не запроваджувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", стверджуючи, що це "послабить" довіру до США і "зрештою зашкодить трансатлантичній єдності".

Про це пише американське видання Axios.

У конфіденційному документі, який посольство ФРН у Вашингтоні надіслало Конгресу, йдеться про те, що Німеччина "повна рішучості" досягнути двосторонніх домовленостей з метою зміцнення енергетичної безпеки України та Європи. Водночас країна планує утримувати Російську Федерацію від зловживання трубопроводом.

"Документ позначений як "непублічний", що є поширеною практикою в закритих дискусіях, в яких сторони прямо говорять про свої політичні позиції", - пояснює Axios.

У документі від 19 листопада, позначеному як "секретний", викладено кроки Німеччини на національному рівні, включаючи "рішучі публічні заяви", що засуджують поведінку Росії; "оцінку" призупинення майбутніх політичних зустрічей; перегляд "можливих" обмежень щодо майбутніх російських проєктів з викопного палива, не включаючи "Північний потік-2".

На рівні ЄС у документі сказано, що Німеччина "активно бере участь у процесі визначення варіантів додаткових обмежувальних заходів", не вдаючись у подальші деталі.

У документі стверджується, що "Північний потік-2" наразі "не становить загрози для України, доки буде забезпечений розумний транзит газу". Також посольство ФРН посилається на потенційні санкції щодо цього газопроводу як "перемогу Путіна", оскільки вони "розділяють західних союзників".

Представник Державного департаменту США, коментуючи документ для Axios, заявив, що збереження союзницьких відносин з Німеччиною і захист інтересів України не суперечать один одному.

"Ми робимо і те й інше найбільш ефективним способом", - заявив високопосадовець.

Раніше американське видання Foreign Policy написало, що Адміністрація Байдена намагалася скасувати санкції проти "Північного потоку-2". У публікації йшлося про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен та інші високопосадовці адміністрації Байдена минулого тижня особисто зверталися по телефону до деяких американських сенаторів, проте цим викликали гнів республіканців у Конгресі.

Палата представників вже ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет, в якому прописано санкції проти газопроводу, а у версії Сенату є чотири санкційні поправки. Помічник одного із конгресменів заявив, що співробітники адміністрації Байдена попередили, що важливо не відштовхнути Німеччину, яка буде життєво важливим союзником у відповідь на дії Заходу, якщо Росія вторгнеться в Україну. Газопровід поставлятиме паливо з Росії безпосередньо до Німеччини, минаючи Україну, що завдасть останній значних збитків.

Нагадаємо, 23 листопада Мінфін США запровадив санкції щодо російської компанії та двох суден через "Північний потік-2". При цьому США не включили у санкційний список судно Blue Ship, оскільки воно належить організації, пов'язаній з урядом Німеччини.

За даними CNN, США розглядають запровадження нових санкцій проти Росії включно з Путіним у разі вторгнення в Україну.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За оцінками МВФ, втрати України від запуску "Північного потоку-2" становитимуть $1,2 млрд на рік.