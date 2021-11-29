Саакашвілі: я перший за 400 років правитель Грузії, якого ув'язнили

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі у понеділок виступив з промовою в Тбіліському міському суді, під час якої назвав себе першим за 400 років ув'язненим правителем Грузії.

Як повідомляє "Новини-Грузія", свій арешт він назвав ганебним полоном, а свою долю порівняв з історією грузинського царя Луарсаба II, якого стратили за наказом персидського шаха Аббаса на початку 17 сторіччя

"Весь світ здивований, що я звертаюся до вас через скло, замість того, щоб мати можливість пересуватися разом з вами побудованою мною країною та разом розвивати її… Я перший правитель Грузії після царя Луарсаба, це було 400 років тому, який потрапив в ув'язнення", - сказав Саакашвілі.

Колишній президент був вперше був присутній на судовому процесі і отримав від суддів право зробити політичну заяву, незважаючи на заперечення прокуратури.

Суддя Ніно Елієшвілі заявила, що обвинувачений має право виступити з промовою, оскільки суд протягом багатьох років розбирав порушені проти нього кримінальні справи заочно.

Завдяки рішенню суду Саакашвілі виступав близько години з лави обвинуваченого. Він відзначив свої досягнення як третій президент Грузії, а також скаржився на нелюдське поводження у в'язниці, звернувся українською мовою до громадян України, а також зробив коментар англійською мовою.

Процес у Тбіліському міському суді, де слухають справу про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та розгром офісу телекомпанії "Імеді", транслювався Громадським телебаченням у прямому ефірі.

Нагадаємо, що Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Восени 2021 року Михайло Саакашвілі, який з травня 2015 року є громадянином України, вирішив повернутися на батьківщину після багаторічної відсутності. 1 жовтня, одразу після приїзду до Грузії, Саакашавілі затримали.

Після арешту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Його помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року.

Саакашвілі припинив голодування, тільки коли стан його здоров'я критичним

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі.