Путін заявив, що його право обиратися на новий термін "само собою стабілізує ситуацію в Росії"

Президент Російської Федерації Володимир Путін нагадав про своє право обиратися на новий термін, але заявив, що наразі не вирішив, чи піде на вибори.

"Наявність у мене права обиратися на новий термін сама по собі стабілізує ситуацію в Росії", - сказав він під час форуму "Росія кличе!", передає РБК.

Путін порівняв це із ситуацією в США, коли чинний президент країни Джо Байден заявив про намір обратися на другий термін. За словами Путіна, рішення американського лідера "також стабілізує ситуацію" у США.

Вибори президента США відбудуться у 2024 році, на той момент Байдену буде 81 рік.

Наступні вибори президента Росії також відбудуться у 2024-му. На той момент Путіну буде 72,5 року.

Путін перебуває на посаді президента РФ з 2000 року. У 2008-2012 роках пост президента країни обіймав Дмитро Медведєв, після чого Путін знову брав участь у президентських виборах.

Улітку 2020 року в Росії були прийняті поправки до Конституції. Зокрема "обнулили" кількість президентських термінів для всіх колишніх президентів. За офіційними даними, за поправки висловилися 77,9% тих, хто проголосував на референдумі, проти них - 21,2% при явці 67,97%.

Наприкінці грудня 2020 року Путін заявляв, що не ухвалив рішення про переобрання, але нагадував, що у нього "формально цей дозвіл є від народу".