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Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну

Президент РФ заявив, що "все буде добре".

Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін висловився щодо ймовірної воєнної загрози для України з боку РФ.

"Про ймовірне введення російських військ в Україну говорили ще на початку року, проте цього й досі не сталося", - сказав Путін під час виступу на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе!", трансляція якого доступна на YouTube.

На думку російського президента, ні Київ, ні Москва не мають жодних загроз у разі налагодження відносин.

"Справа не в тому, щоб вводити війська - не вводити, воювати - не воювати, а справа в тому, щоб налагодити відносини", - наголосив Путін.

Він також додав, що якщо надалі враховуватимуться інтереси всіх учасників міжнародних відносин, "все буде добре".

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії.

У РНБО наразі не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення російських військ до України, хоча не виключають зміни ситуації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що варіант вторгнення в Україну перебуває в Москві "на столі", але про ухвалення остаточного рішення невідомо.

Він наголосив, що Росія розмістила біля кордонів України, в Криму і ОРДЛО 115 000 своїх військових. Там перебуває понад 40 батальйонних тактичних груп.

Він додав, що нині Росія відмовляється прозоро пояснити свої дії та військові просування.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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