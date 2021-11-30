Парламент ухвалив проміжний звіт ТСК щодо вагнерівців

Верховна Рада України ухвалила проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці України.

У цьому звіті йдеться про так звану справу "вагнерівців" – невдалу спробу затримати понад 30 росіян-бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали проти України. Основний підсумок звіту – встановити, хто відповідальний за перенесення дати затримання, невдалося, але плани арешту найманців справді були.

За звіт проголосував 251 народний депутат. Документ відправлять до Офісу генпрокурора, СБУ і ДБР. Мінімальні 226 голосів серед "слуг" не назбиралося.

Фото: Скріншот Голосування за проміжний звіт ТСК по фракціям

У звіті ТСК підтвердила, що з 2014 року українська розвідка і СБУ документували участь російських військових і найманців у війні проти України. У межах цієї роботи Головне управління розвідки Міноборони підтвердило участь бойовиків двох приватних військових компаній – "Вагнер" і "МАР" – у бойових діях на сході України.

У 2018-2020 роках українські розвідники під виглядом ПВК "МАР" проводили "співбесіди" з найманцями нібито для влаштування їх на роботу з охорони нафтових обʼєктів і Сирії і Лівані. Таким чином за допомогою "резюме" бойовиків встановлювалося, чи причетні вони до злочинів проти України.

"Захід було завершено, і його можна вважати успішним: ГУР МОУ було проведено близько 2 тис. «співбесід» з потенційними (передбачуваними) учасниками бойових дій, з яких відібрано близько 500 осіб, які становили оперативний інтерес та з яких ідентифіковано 396 осіб. Слід зазначити, що обговорення з найманцями їхнього переміщення було складовою легендування в ході проведення розвідувального заходу, використовувалось для «виманювання» інформації (документів) і на той час не передбачало фактичної реалізації", – йдеться у проміжному звіті.

Далі ТСК встановила, що на одній із оперативних нарад між ГУР МОУ та СБУ було запропоновано організувати контрольоване переміщення 33 осіб (відібраних з 396 ідентифікованих осіб) з території Росї до країни, де існувала б можливість їх офіційного затримання, та прийнято рішення про проведення окремого спеціального активного заходу.

Цей спільний активний захід СБУ і ГУР почався в червні 2020 року. Активний захід передбачав "виманювання" 33 відібраних найманців з території Російської Федерації, за легендою – до Боліваріанської Республіки Венесуела.

"ТСК виявила, що п’ятий Президент України не міг санкціонувати проведення цього активного заходу, оскільки він був розпочатий в кінці червня 2020 року. ТСК констатує, що активний захід здійснювався силами лише українських розвідувальних та контррозвідувальних органів. Спеціальні служби США, Турецької Республіки, Великої Британії, Держави Ізраїль, як і будь-які інші, до проведення заходу не залучалися", – зазначили в документі.

Щодо причин перенесення операції із затримання вказано, що ТСК не вдалось достеменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування.

"Разом з тим, ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи. ТСК також не знайшла підтвердження того, що Президент України давав особисті розпорядження керівництву ГУР МОУ відтермінувати активний захід, що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник Офісу Президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу", – зазначено в звіті.

ТСК констатувала, що Росія і Білорусь могли знати про підготовку Україною затримання бойовиків. Один із них у травні звернувся до ФСБ і розкрив порядок встановлення контакту із вербувальниками "МАР", які насправді були українськими розвідувальниками під прикриттям.

"ТСК не знайшла підтвердження, що відбувся витік інформації з української сторони стосовно першого розвідувального та другого активного заходів на будь-якому з їхніх етапів. Зокрема, жодна заслухана ТСК особа не зазначила, що знає про факт подібного витоку", – йдеться у документі.

Висновок ТСК

"ТСК встановила, що правоохоронними органами та прокуратурою України було зроблено все необхідне для екстрадиції затриманих найманців з території Республіки Білорусь, але підготовка відповідних документів для екстрадиції почалась вже після того, як найманців було затримано в Республіці Білорусь, що призвело до втрати часу та могло негативно вплинути на результати спроб екстрадиції в рамках механізмів міжнародного правового співробітництва для притягнення цих осіб до відповідальності. ТСК констатує незадовільність роботи правоохоронних органів із розслідування кримінальних проваджень".

Нагадаємо, сам Володимир Зеленський на пресконференції сказав, що тодішній очільник ГУР Міноборони Василь Бурба запропонував йому примусово посадити літак із найманцями в Україні. Літак належав авіакомпанії "Турецькі авіалінії", але, за словами Зеленського, Бурба говорив, що повідомляти президента Туреччина Реджепа Ердогана про це непотрібно.

"І розповідає, що він пропонує. У мене було одне питання, я задав його: "Турецькі авіалінії – Ердоган має знати?" Ні. Я не хочу вдаватися в деталі, що я не вірю, що це наша операція. У мене відчуття, що нас втягують, я кажу: "От літак, який вилітає з Мінська Турецькими авіалініями, там будуть звичайні люди, більше 100 людей. А ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні. А якщо бойовики захватять літак – може бути?". Він відповідає – може. А я кажу: "А може бути, що вони заберуть цей літак і всі загинуть?". А він: "Даже краще. Ми звинуватимо в цьому інших", – заявив Зеленський.

Він додав, що сказав тоді, що це не українська операція, вона не буде продовжена, але він як президент готовий акцептувати всі операції, і цю, якщо все буде детально прораховано і люди не постраждають. Зеленський вважає, що в Бурби була мета втягнути його в величезний скандал із Ердоганом і президент Туреччини нам би цього ніколи не пробачив.

"Я би ніколи не вʼїхав у цю стіну. Тому я говорив – ми не проводили цю операцію, нас втягнули. Тому що автобусом вони заїхали в Мінськ, їх поселили в резиденцію чи санаторій біля Лукашенка. І коли він зрозумів, що його ідеї були хлопнуті Росією, він вирішив злити цю інформацію в ЗМІ", – заявив президент.

17 листопада було оприлюднено розслідування Bellingcat щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали проти України. В першій частині матеріалу йдеться про підготовку операції, у другій – про початок її проведення та невдале закінчення включно з видачею найманців Росії.

Найманці приїхали з РФ до Білорусі на автобусі, там їх поселили в санаторій на час очікування рейсу "Турецькими авіалініями". Літак проходив би повітряний простір України, і тут його мали би примусово приземлити і затримати бойовиків.

Розслідувачі поговорили з ексрозвідниками, керівниками спецоперації та навіть самими найманцями, але дізнатися позицію Офісу президента, після візиту до якого операцію було вирішено перенести, не вдалося.

За даними журналістів, за день до запланованого виїзду бойовиків із Москви до Мінська, два керівники українських спецслужб, що відповідали за проєкт – начальник ГУР Міноборони Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький – приїхали в Офіс президента для фінальної доповіді щодо операції.

Президент Володимир Зеленський тоді був зайнятий, тож зустрічався з Бурбою та Баранецьким голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами опитаних джерел журналістів, Бурба зразу після зустрічі подзвонив керівникам проєкту з ГУР і сказав, що Офіс президента просить відкласти операцію на тиждень.

Формальною причиною перенесення спецоперації нібито було побоювання, що в разі її проведення 25 липня може зірватися перемирʼя на Сході України. Операцію перенесли на 30 липня, потім бойовиків затримали білоруські КДБівці, переконані, що найманців відправили для повалення влади Олександра Лукашенка.

Яким чином білоруські спецслужби дізналися про те, що до них заїхали "вагнерівці", встановити росзлідувачам точно не вдалося.

Розслідування також підтвердило, що і Володимир Зеленський, і Андрій Єрмак були в курсі планів українських спецслужб виманити найманців і затримати їх.

У відповідь на вже оприлюднене розслідування в Офісі президента повідомили, що Єрмак не міг зірвати спецоперацію щодо "вагнерівців", бо не має контролю над розвідкою.

Ексначальник ГУР Міноборони Василь Бурба в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", присвяченому розслідуванню, заявив, що вказівку про перенесення фінального етапу операції щодо затримання "вагнерівців" він отримав від голови Офісу президента Андрія Єрмака, але це нібито вказівка самого президента.