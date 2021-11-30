​Єрмака допитали у справі "вагнерівців"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок сходив у Державне бюро розслідувань на допит у справі "вагнерівців".

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію. Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав. Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над «і»", - заявив Єрмак.

Слідчі ДБР перевіряють джерела витоку документів щодо діяльності спецслужб. Справа стосується публікації в інтернеті матеріалів, які містять відомості щодо планування та виконання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Службою безпеки України заходів, пов’язаних з невдалою спробою затримання на території України бойовиків ПВК "Вагнер".

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства).

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

Опозиція у Верховній Раді тривалий час вимагала створити тимчасову слідчу комісію для встановлення, чому "вагнерівці" не долетіли до України, але правляча більшість відмовилась це зробити. Натомість у травні 2021 року було створено ТСК з ширшими завданнями, одним з яких є затримання "вагнерівців".

Комісія встановила, що українська розвідка дійсно планувала затримати "вагнерівців", але операція зірвалась після того, як її відклали з 25 липня на 30 липня 2020 року. Хто ухвалив це рішення, ТСК встановити не змогла. Президент Володимир Зеленський цього не робив, а голова Офісу президента Андрій Єрмак не має відповідних повноважень.

В листопаді 2021 року також вийшло розслідування Bellingcat про справу "вагнерівців", але розслідувачам також не вдалося дізнатися, як саме білоруські спецслужби дізналися про приїзд найманців.