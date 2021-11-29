Медіарух звинуватив ДБР в тиску на журналіста Бутусова

"Такі дії ДБР є тиском і мають тягнути за собою кримінальну відповідальність".

Медіарух заявив, що Державне бюро розслідувань не мало права відкривати кримінальне провадження відносно головного редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова.

Про це сказано в заяві журналістської спільноти, текст якої є в LB.ua.

Справа щодо Бутусова стосується опублікованого ним самим відео, на якому журналіст стріляє з гаубиці Д-20 калібром 152 мм. ДБР відкрило кримінальне провадження, щоб перевірити обставини цього пострілу, кваліфікувавши справу за статтями 414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю підвищеної небезпеки) та 437 ККУ (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Сам Бутусов вважає такі дії помстою президента Володимира Зеленського за конфлікт на пресконференції 26 листопада.

Медіарух у свою чергу заявив, що вказані статті Кримінального кодексу не стосуються цивільних, якщо тільки немає додаткових обставин, а журналісти не входять до підслідності ДБР.

"Ми вважаємо, що такі дії ДБР є тиском на Юрія Бутусова і мають тягнути за собою кримінальну відповідальність, передбачену статтею 171 Кримінального кодексу України [перешкоджання законній професійній діяльності журналістів]. Для оцінки етичності чи неетичності дій журналіста існують саморегулівні організації, наприклад Комісія з журналістської етики. Це не входить до повноважень ні ДБР, ні Міністерства оборони, ні інших державних органів. У середовищі українських журналістів є різні погляди на прийнятність вчинку Юрія з погляду професійної етики, але ми всі солідарні в тому, що цей вчинок не може бути приводом для тиску з боку влади", - йдеться в повідомленні.

Медіарух - спільнота, що об'єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. 16 листопада 2021 представники провідних медіа закликали журналістів об'єднуватися у професійну спільноту для протистояння політичному та комерційному тиску на свободу слова.