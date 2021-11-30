Робоча група завершила підготовку змін до Конституції в частині децентралізації

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що робоча група завершила підготовку проєкту змін до Конституції в частині децентралізації.

В кулуарах парламенту в вівторок, 30 листопада, він запевнив, що ці зміни є компромісними та погоджені всіма основними місцевими асоціаціями.

"Більшість позицій зі змін до Конституції є консенсусними. Звичайно, залишилось кілька дискутивних позицій, зокрема існування районних рад [чи] статус префекта. Місцеве самоврядування хотіло би, щоб нагляду не було, але якщо нагляд є, щоб він був не по вертикалі президента, а за призначенням Кабміну, щоб префект був як міністр, відповідальний за область. Ми дотримуємось інших позицій: є вертикаль президента, який відповідає за стабільність в державі, дотримання Конституції і він має відповідати за призначення префектів", - сказав він.

За словами Корнієнка, громадське обговорення змін до Конституції триватиме орієнтовно до середини січня.

"Буде обговорення в Верховній Раді. Думаю, що воно буде тривати десь місяць-півтора з урахуванням новорічних свят. Далі можна буде говорити про спрямування фінальних результатів до конституційної комісії при президентові і формування кінцевого тексту, який будуть пропонувати президентові на внесення до Верховної Ради", - сказав він.

Нагадаємо, один із пунктів Мінських угод передбачає проведення в Україні конституційної реформи, яка передбачає як ключовий елемент децентралізацію, а також прийняття постійного законодавства про особливий статус "ДНР" і "ЛНР".

У 2015 році ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації призвели до людських жертв біля Верховної Ради - і процес зупинився після першого читання.

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду правки до Конституції в частині децентралізації влади (законопроєкт 2598). Законопроєкт розкритикували як українські експерти, так і західні партнери, і вже в січні Зеленський відкликав його.

Для внесення змін до Основного закону необхідні два голосування 226 голосами та рішення 300 голосами - конституційною більшістю - для остаточного ухвалення.