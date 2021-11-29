Кабмін перевів керівника Держрезерву на посаду в ДІАМ

Кабінет міністрів призначив Микиту Барабаша, який останні півтора роки виконував обов'язки голови Державного агентства резерву, на посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування.

Про це повідомляється в розпорядженнях уряду №1516 і №1517 від 29 листопада.

Обов'язки голови Держрезерву тимчасово покладено на головну бухгалтерку агентства Лідію Казаську.

Нагадаємо, що Барабаш до призначення в Держрезерв був заступником директора департаменту державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин із державними підприємствами Міністерства юстиції. Там він відповідав за планову фінансову й господарську діяльність державних підприємств, що належать до сфери управління Мін'юсту.

У травні 2020 року він очолив Держрезерв в статусі виконувача обов'язків після того, як уряд звільнив Ярослава Погорілого.