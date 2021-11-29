Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
ГоловнаПолітика

Кабмін перевів керівника Держрезерву на посаду в ДІАМ

Обов'язки голови Держрезерву покладено на бухгалтерку.

Кабмін перевів керівника Держрезерву на посаду в ДІАМ
Будівля Держрезерву в Києві
Фото: rezerv.gov.ua

Кабінет міністрів призначив Микиту Барабаша, який останні півтора роки виконував обов'язки голови Державного агентства резерву, на посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування.

Про це повідомляється в розпорядженнях уряду №1516 і №1517 від 29 листопада.

Обов'язки голови Держрезерву тимчасово покладено на головну бухгалтерку агентства Лідію Казаську.

Нагадаємо, що Барабаш до призначення в Держрезерв був заступником директора департаменту державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин із державними підприємствами Міністерства юстиції. Там він відповідав за планову фінансову й господарську діяльність державних підприємств, що належать до сфери управління Мін'юсту. 

У травні 2020 року він очолив Держрезерв в статусі виконувача обов'язків після того, як уряд звільнив Ярослава Погорілого.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також