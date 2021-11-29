Кабмін зобов'язав самоізолюватися людей, які приїхали з півдня Африки

Кабінет міністрів вирішив не забороняти в'їзд людям, які недавно були на півдні Африки, але зобов'язав їх самоізолюватися. Це пов'язано із появою у цьому регіоні нового сильного мутованого варіанту коронавірусу омікрон.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Мова йде про ПАР, Ботсвану, Зімбабве, Намібію, Лесото, Есватіні (Свазіленд) і Мозамбік.

"Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Варіант короронавірусу B.1.1529, який отримав назву омікрон, було виявлено в листопаді 2021 року у Ботсвані та ПАР. Він відрізняється незвично високою кількістю мутацій, у зв'язку з чим його одразу оголосили таким, що викликає занепокоєння (variant of concern. VoC). Це п'ятий варіант коронавірусу зі статусом VoC після варіантів альфа, бета, гамма і дельта. Останній зараз домінує в Україні.

Новий варіант ковіду виявили в багатьох європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з країн Південної Африки.

Президент Південно-Африканської Республіки заявив, що його країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через омікрон. Місцеві медики кажуть, що наразі не фіксують ускладнень у пацієнтів з новим штамом ковіду.

Україна не має прямого авіасполучення з країнами Південної Африки.