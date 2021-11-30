Тимошенко: "Батьківщина" ініціює звернення до КСУ щодо визнання закону 5600 неконституційним

Фракція "Батьківщина" звертатиметься до Конституційного суду щодо перевірки на конституційність ухваленого сьогодні "ресурсного" законопроєкту 5600.

Про це лідерка партії Юлія Тимошенко заявила журналістам у кулуарах парламенту.

"Ми будемо вносити постанову, щоб цей закон скасували, ми будемо, безумовно, подавати в Конституційний суд, що неконституційний це закон", – зазначила вона.

Про підготовку подання щодо скасування результатів голосування заявили і в "Євросолідарності". Ірина Геращенко також сказала, що були ухвалені дві взаємовиключні правки, які і при голосуванні за законопроєкт про олігархів.

Законопроєкт 5600 стосується змін до Податкового кодексу не лише в частині рудного бізнесу Ріната Ахметова, а й в частині інших галузей.

Докладніше про те, як змінився текст законопроєкту до другого читання, читайте в тексті народного депутата, глави фракції "Голос" Ярослава Железняка на LB.ua. Він також зазначив, що вартість руди для бізнесу Ріната Ахметова після ухвалення законопроєкту 5600 лишиться такою ж, як була раніше.

Учора голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що за 5600 збереться понад 230 голосів. Водночас джерела LB.ua у фракції говорили, що щодо документу станом на 29 листопада ще тривали перемовини, зокрема з групами "Довіра" і "За майбутнє".

Як відомо, у бюджет-2022 закладають гроші, надходження яких очікується від цього законопроєкту. Спочатку прогнозувалося, що він додасть до бюджету близько 60 млрд гривень, але після всіх змін цифру оцінюють в 15-20 млрд грн.

5600 було ухвалено в першому читанні 1 липня на позачерговому засіданні. 17 листопада голова фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що розгляд законопроєкту в другому читанні відкладають, бо за нього нема голосів. Розгляд законопроєкту 5600 переносили вже тричі, зокрема й 18 листопада.

Законопроєкт слухали за спецпроцедурою, тобто голосували тільки за пріорітетні правки, а не за всі, яких більше 11 000.