"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський

"І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають".

Президент Володимир Зеленський заявив, що війну на сході не вдастся зупинити без прямових перемовин України та Росії.

Про це він заявив під час виступу перед депутатами 1 грудня.

Зеленський зазначив, що не боїться говорити всім прямо, і росіянам, про те, що 8 років тому РФ анексувала Крим і триває війна. Він також зазначив, що не боїться прямо говорити з "ним" – з президентом РФ.

"Ми не боїмось прямого діалогу, ми знаємо, хто з європейських країн підтримує України. Ми знаємо, хто робить вигляд, що підтримує Україну і незалежність. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. Ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією, і сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятись зараз говорити правду", – заявив він.

Президент додав, що ми повинні зізнатися, що без нашого війська ми не зможемо зупинити війну.

"Якщо ми хочемо повернути Донбас – давайте. А якщо не хочемо, а просто ходити і говорити, то давайте нічого не робити. І давайте в цьому питанні поставимо крапку. Просто і чесно. Як можемо, давайте боротися, усіма можливостями, усіма політиками, усіма бізнесменами, попри їх колібр, поки це не пізно. Ми велика країна, слава кожному з вас", – зауважив він.

Президент України Володимир Зеленський зустрічався з головою країни-агресора Володимиром Путіним у грудні 2019 року в межах Нормандського формату. Після цього російська сторона відмовляється проводити перемовини.

20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Речник Путіна потім додав, що "такої теми, як Крим" для обговорення між Україною та Росією не існує.

12 вересня речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не бачать сенсу у зустрічі з Путіним без обговорення теми Криму.

У жовтні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна і Росія все ще не знайшли порозуміння щодо можливого порядку денного зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Поки що мови про прямі перемовини між Зеленським і Путіним нема, але незабаром Україну мають обговорити президенти США і Росії. Також своє посередництво між Україною і Росією запропонував президент Туреччини Реджеп Ердоган.