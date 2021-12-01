"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що війну на сході не вдастся зупинити без прямових перемовин України та Росії.
Про це він заявив під час виступу перед депутатами 1 грудня.
Зеленський зазначив, що не боїться говорити всім прямо, і росіянам, про те, що 8 років тому РФ анексувала Крим і триває війна. Він також зазначив, що не боїться прямо говорити з "ним" – з президентом РФ.
"Ми не боїмось прямого діалогу, ми знаємо, хто з європейських країн підтримує України. Ми знаємо, хто робить вигляд, що підтримує Україну і незалежність. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. Ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією, і сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятись зараз говорити правду", – заявив він.
Президент додав, що ми повинні зізнатися, що без нашого війська ми не зможемо зупинити війну.
"Якщо ми хочемо повернути Донбас – давайте. А якщо не хочемо, а просто ходити і говорити, то давайте нічого не робити. І давайте в цьому питанні поставимо крапку. Просто і чесно. Як можемо, давайте боротися, усіма можливостями, усіма політиками, усіма бізнесменами, попри їх колібр, поки це не пізно. Ми велика країна, слава кожному з вас", – зауважив він.
Президент України Володимир Зеленський зустрічався з головою країни-агресора Володимиром Путіним у грудні 2019 року в межах Нормандського формату. Після цього російська сторона відмовляється проводити перемовини.
20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.
Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Речник Путіна потім додав, що "такої теми, як Крим" для обговорення між Україною та Росією не існує.
12 вересня речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не бачать сенсу у зустрічі з Путіним без обговорення теми Криму.
У жовтні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна і Росія все ще не знайшли порозуміння щодо можливого порядку денного зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
Поки що мови про прямі перемовини між Зеленським і Путіним нема, але незабаром Україну мають обговорити президенти США і Росії. Також своє посередництво між Україною і Росією запропонував президент Туреччини Реджеп Ердоган.