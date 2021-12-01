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Проєкт держбюджету-2022 внесли до Ради

Парламент розгляне документ у другому читанні 2 грудня.

Проєкт держбюджету-2022 внесли до Ради
Фото: Макс Требухов

До парламенту внесено проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Кабінет міністрів підготував документ до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада після чотирьох пленарних днів розгляду правок до проєкту бюджету-2022 ухвалила його в першому читанні. Документ з урахуванням пропозицій народних депутатів відправили у Кабмін, який має підготувати його до другого читання.

Уряд до першого читання пропонував доходи на рівні 1 277,7 трлн гривень. Серед врахованих доходів – ті, які мають надійти від ухваленого вчора законопроєкту 5600. Видатки заплановано у сумі 1 465,7 трлн гривень.

У Раді планують прийняття бюджету на 2022 рік у другому читанні на четвер, 2 грудня. За оцінками голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за законопроєкт у другому читанні готові проголосувати близько 250 народних депутатів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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