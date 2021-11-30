Верховна Рада розглядатиме державний бюджет на 2022 рік у четвер, 2 грудня. За законопроєкт у другому читанні готові проголосувати близько 250 народних депутатів.

Про це журналістам у Раді заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондентка LB.ua.

"У четвер буде два законопроєкти по бюджету, два законопроєкти про перерозподіл і розподіл додаткових надходжень. Тобто два закони по 2021 році і один закон - прийняття бюджету на 2022 рік у другому читанні", - сказав народний депутат.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада після чотирьох пленарних днів розгляду правок до проєкту бюджету-2022 ухвалила його в першому читанні. Документ з урахуванням пропозицій народних депутатів відправили у Кабмін, який має підготувати його до другого читання.

Уряд до першого читання пропонував доходи на рівні 1 277,7 трлн гривень. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, якщо нардепи ухвалять так званий податковий законопроєкт 5600, то можливе залучення додаткового ресурсу в сумі 30 млрд гривень.

Видатки – 1 465,7 трлн гривень.